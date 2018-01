FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

"Desitjo que tornin aviat a casa, són persones de pau". Aquest és un dels missatges que desenes de persones han penjat en els tres arbres que Òmnium ha instal·lat a la plaça de la Catedral de Barcelona per demanar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Amb aquest acte, que s'ha repetit en altres punts de Catalunya i que porta per nom 'L'arbre dels desitjos', l'entitat sobiranista convida a totes les persones que vulguin a escriure el seu missatge pels presos. Òmnium ha dit que enviaran tots els escrits penjats als arbres els enviaran a Estremera i Soto del Relal.

"L'objectiu és que la gent pugui fer arribar els seus desitjos als que avui no poden ser amb les seves famílies: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart", ha defensat Eulàlia Soler, membre de la Junta Directiva d'Òmnium. Durant tot el matí, desenes de persones han deixat missatges als arbres que l'entitat a posat a la plaça de la Catedral, per demanar la llibertat dels presos, però també per mostrar la seva solidaritat, el seu suport i el compromís per tirar endavant la República. "No esteu sols, nosaltres seguim lluitant, aviat ens veurem", deia un altre dels missatges.

Lamenten que es antingui la presó per Junqueras

Pocs minuts abans de la una del migdia, la notícia del Suprem de mantenir la presó a Oriol Junqueras també ha arribat a la plaça on Òmnium hi ha tingut instal·lats els arbres tot el matí. Així, Eulàlia Soler ha lamentat profundament la decisió, però ha insistit que Òmnium continuarà "demanant la llibertat dels presos polítics". "És una decisió que ens entristeix, però ens mantenim ferms demanant la llibertat dels presos", ha afirmat Soler.

Eulàlia Soler no ha volgut entrar a valorar les negociacions polítiques entre els partits independentistes per formar govern, que deixa en mans dels representants polítics perquè trobin la fórmula "idònia" en els "moments extraordinaris que vivim" per tenir un govern que tiri endavant la República.

Informa:ARA.CAT (5-1-2018)