FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

Amb l’aposta sobiranista i el compromís amb el procés independentista dels darrers anys, l’entitat Òmnium ha guanyat 80.000 socis en una trajectòria inèdita entre les associacions cíviques, una trajectòria que li ha permès revertir una imatge i funcionament anquilosats i convertir-se en una de les entitats amb més base social del país. El revulsiu inicial arriba amb la presidència de Jordi Porta del 2002 al 2010, que suposa un canvi generacional en l’equip que l’envolta, i també d’imatge i objectius. L’entitat, que va néixer sota el franquisme en defensa de la llengua i la cultura catalanes decideix apostar per la sobirania del país en un moment en què el catalanisme social i polític evoluciona cap a l’independentisme.

La sentència del Tribunal Constitucional que no reconeix Catalunya com a nació després que ho hagi aprovat la ciutadania en referèndum suposa el gir definitiu. Aquell juliol del 2010, Òmnium lidera la manifestació Som una nació. Nosaltres decidim ja sota la nova presidència de Muriel Casals. La protesta per la retallada estatutària es converteix en la primera gran manifestació a favor de la independència de Catalunya.

L’entitat aprova el 2012 la Declaració de Santa Coloma de Gramenet en què defensa la consecució d’un estat propi com a condició indispensable per poder continuar defensant la llengua i la cultura catalanes com a eines d’educació i cohesió social del país, que són els objectius fundacionals de l’entitat.

El vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, recorda que Òmnium no es defineix com a independentista als estatuts perquè aquesta no és la seva raó de ser: “Si Espanya fos un estat plurinacional i plurilingüístic probablement estaríem en una altra situació, però amb la sentència de l’Estatut Òmnium va entendre amb la ciutadania que tenim un estat que ens va en contra i que necessitem estructures pròpies d’estat”.

Fins a l’etapa de Jordi Porta l’entitat manté entre 12.000 i 14.000 socis, un nombre molt inferior al que té actualment. Durant els darrers anys ha anat guanyant socis de manera sostinguda fins a situar-se en els 63.000 a començaments del 2017. Amb la campanya específica per captar socis del setembre aconsegueix el rècord d’altes en un mes: 3.500 –fins aleshores el màxim assolit en un mes havien estat 2.000 socis.

Però el 16 d’octubre és empresonat el seu president, Jordi Cuixart, sota l’acusació de sedició per haver fet una crida a la protesta pacífica del 20 de setembre contra les detencions d’alts càrrecs i tècnics de la Generalitat. Aquella nit es donen d’alta mil persones a través de la pàgina digital. Durant tot l’octubre ho fan 9.200 i al novembre, 8.800. En dos mesos i mig han fet 24.000 nous socis i avui ja en sumen 95.359, un cas únic entre les entitats cíviques.

Mauri destaca el rejoveniment de la base social tenint en compte que s’ha trencat la tendència històrica que les noves altes eren de persones de més de 50 anys. Les adhesions dels darrers mesos són de menys de 40 anys i, en molts casos, són de famílies que han inscrit també als seus fills.

Avui uns 30.000 socis tenen menys de 45 anys i, encara que predominen els homes, més de la meitat de les noves altes són dones.

