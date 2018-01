FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

Mitjans unionistes estigmatitzen Puigdemont amb un discurs que pretenen que divideixi l’independentisme després del 21-D

Josep Casulleras Nualart





De sobte, l’incombustible Alejo Vidal-Quadras deixa anar al seu compte de Twitter quin podria ser ‘el pla’: consistiria, entre més, que Oriol Junqueras fos president. Diu així: ‘Els quatre d’Estremera [Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són a Soto del Real] es comprometen a acatar la legalitat, Junqueras president, Puigdemont exiliat per tota la vida i oblidat, un govern a Catalunya que actuï d’acord amb les seves competències, la inversió torna, l’Íbex puja i alleujament general.’

Aquest és segurament l’extrem més esperpèntic d’un discurs que ha anat imposant-se entre alguns mitjans de comunicació de Madrid i opinadors unionistes i que presenta les diferències dins de les files de l’independentisme com ‘una guerra fratricida’, com una pugna sagnant i irresoluble. S’hi agafen amb una barreja de desig, d’esperança i de prec perquè l’única manera que tenen de revertir el resultat del 21-D és que els guanyadors es barallin.

I, de diferències, és clar que n’hi ha hagut i que n’hi ha, entre Junts per Catalunya i ERC. Començant per la desavinença sobre la llista unitària i acabant pel to d’algunes declaracions, com les de Carles Mundó dient que ‘seria sorprenent que Carles Puigdemont no tornés’, les de Gabriel Rufián dient que ‘no es pot tenir un president per Skype’ o les d’Elsa Artadi destacant que no fer president Puigdemont seria ‘tornar al marc mental del 155’, però en cap cas aquestes discrepàncies han agafat el to de ruptura.