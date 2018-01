FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El govern filipí de Rodrigo Duterte ha decidit de destituir el consol honorari a Barcelona, Jordi Puig Roches, per haver participat en una manifestació durant l’aturada general del 3 d’octubre, l’endemà passat del dia del referèndum. Li ho ha comunicat el ministre d’Afers Estrangers de les Filipines, Alan Peter, en una carta datada el 20 de desembre. La destitució es farà efectiva el mes vinent.

Segons que ha pogut saber VilaWeb, el Ministeri d’Afers Estrangers espanyol va denunciar el cas de Puig a l’ambaixada de les Filipines, que ha decidit de prescindir dels seus serveis. Entre les explicacions que ha donat el govern filipí a Puig, li diuen que estan decebuts perquè una fotografia que va penjar a les xarxes socials ‘demostra que va assistir a una manifestació pro-independentista i lluint un pamflet d’una organització clarament identificada amb el moviment independentista’.

Tanmateix, la manifestació en qüestió no era pas a favor de la independència, sinó contra la violència emprada per la policia durant el referèndum del primer d’octubre. Per una altra banda, el cartell que sosté Puig correspon a una campanya de Barcelona en Comú abans del referèndum.

Segon cònsol acomiadat

Aquest cas no és pas únic. Fa un any el cònsol honorari de la república de Letònia a Barcelona, Xavier Vinyals, també va ser acomiadat. En aquell cas, el ministre José Manuel García-Margallo havia denunciat al govern letó que Vinyals havia contravingut la Convenció de Viena per haver penjat una estelada a la seu del consolat de Letònia. ‘El govern de Letònia no té cap més remei que comunicar-me la decisió de caràcter unilateral del govern espanyol i no puc deixar de dimitir"

