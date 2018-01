FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El líder d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha publicat un missatge a Twitter dictat des d'Estremera després de la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir-lo a la presó. Al text, el líder d'ERC ha escrit: "En aquests dies que vindran, mantingueu-vos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La ràbia en amor. Penseu sempre en els altres. En el que hem de refer. Persistiu perquè jo persistiré". Finalment, Junqueras ha agraït el suport rebut per la gent l'endemà que un miler de persones clamés a Sant Vicenç dels Horts per exigir el seu alliberament. "Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo", conclou la piulada.

Els magistrats del Suprem Miguel Colmenero (que és el ponent), Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han dictat una interlocutòria en què, per unanimitat, argumenten que hi ha indicis de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i apunten que també hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè no hi ha "cap element" que permeti a la sala entendre que Junqueras "té la intenció d'abandonar la via seguida fins ara".

El Suprem, per tant, tomba el recurs d'apel·lació de la defensa i atén la petició de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida per Vox) i deixa el vicepresident destituït entre reixes. Amb aquesta decisió, el Suprem tomba per segon cop la petició de la defensa de Junqueras de deixar-lo en llibertat. L'altra ocasió va ser el 4 de desembre, quan el jutge instructor, Pablo Llarena, va optar per alliberar sis dels consellers i deixar a la presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva.

Informa:ARA.CAT (5-1-2018)