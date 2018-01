FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

"El manteniment de Junqueras a la presó és una advertència per al nou govern’

L'advocat i president de l'associació Drets, Sergi Blàzquez, i el catedràtic de dret penal de la UB Joan Queralt analitzen la interlocutòria del Suprem

Roger Graells i Pere Martí

La decisió de la sala segona del Tribunal Suprem espanyol de mantenir el vice-president Oriol Junqueras empresonat ha indignat bona part de la societat catalana. La interlocutòria emesa pels magistrats culpa Junqueras de la violència que l’estat ha exercit contra els catalans i fa servir arguments polítics per a evitar que el vice-president surti d’Estremera, on és tancat des del 2 de novembre.

El Suprem culpa Junqueras de la violència de l’estat contra els catalans per mantenir-lo a la presó

Dos advocats han analitzat la interlocutòria per a VilaWeb. Sergi Blàzquez, president de l’associació Drets, creu que la interlocutòria que manté Junqueras a la presó ‘és una advertència per al nou govern’. Argumenta que es vol condicionar l’acció política de la Generalitat perquè hi ha una voluntat de càstig i escarment.

‘Jurídicament em sembla una barbaritat, està premeditat per a castigar aquestes persones’, diu Blàzquez. El catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona Joan Josep Queralt sosté que la interlocutòria ‘és molt dolenta’ perquè manté Junqueras empresonat sense demostrar els delictes dels quals l’acusen.

El problema, segons el catedràtic, és que tot el procés judicial té la ‘base viciada’ i ara és difícil que els jutges rectifiquin. L’única novetat, destaca, és que la interlocutòria diu que ‘ser independentista no és il·legal’, però creu que ‘és pura retòrica perquè, si la intentes aplicar, ho consideren un delicte’.

En aquest sentit, Blàzquez ironitza: ‘Fer crides a la mobilització o manifestar-se per la independència ara serà delicte.’ Critica que l’argument principal del Suprem sigui el risc de reiteració delictiva per la rellevància política de Junqueras: ‘El mantenen a la presó per uns presumptes enfrontaments violents al carrer que podrien esdevenir-se si en surt. Això és d’una demagògia absoluta, com dir que no són presos polítics.’

La previsió de Queralt és que Junqueras no sortirà de la presó fins d’aquí a un parell de mesos o tres, un cop constituït el govern, ‘sobretot si no és conseller’. En canvi, Blàzquez creu que el fet que Junqueras no sigui conseller no hauria de tenir cap implicació: ‘Ara no té cap competència, i la crida a la mobilització –un element perillós pel Suprem– la pot fer igualment des de la presó.’

Es construeix un relat de cara al judici



L’advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, va dir abans de la vista que demanaria el trasllat a una presó catalana en el cas que els magistrats mantinguessin Junqueras empresonat. Queralt sí que veu probable que el traslladin a una presó catalana per poder assistir a algunes votacions al parlament, tot i que això dependrà del jutge. Pel que fa al pròxim pas de la defensa, pot ser una petició al jutge instructor, Pablo Llarena, perquè revisi la presó incondicional, tot i que això requereix que el magistrat interpreti que hi ha hagut algun canvi en la situació del vice-president i en el risc de reiteració delictiva que li imputen.

Van den Eynde també va criticar que els magistrats del Suprem fessin valoracions polítiques a la interlocutòria. Blàzquez sosté que tant l’Audiència espanyola com el Tribunal Suprem han assumit el relat de la fiscalia i que hi ha una premeditació intencionada de cara al judici.

Dijous vinent són cridats al Suprem el conseller Joaquim Forn, l’ex-president de l’ANC Jordi Sànchez i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que també han demanat de ser alliberats. Blàzquez creu que això que ha passat amb Junqueras és un mal precedent de cara a dijous: ‘Tenen mala peça al teler.’ En tot cas, la decisió dependrà de Llarena.

Informa:VILAWEB.CAT (6-1-2018)