FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

Per Ramon Serra, editor

Després de la interlocutòria del Suprem tot ha quedat clar, si és que algú encara tenia algun dubte. A partir d'ara cal que JxCAT, ERC i la Cup trobin una solució urgent per intentar el restabliment al màxim del govern legal.

Si no és possible no hem de tèmer unes noves eleccions, perquè la gent sap molt bé el que passa. De momentt, ens queda la dignitat. I això no hauria de tenir preu. Per tant, senyors polítics, poseu-vos les piles i, sobretot, no feu públiques les vostres lògiques discrepàncies. La premsa dels ocupants treurà petroli de qualsevol divergència.

D'entrada sembla que el president Puigdemont ha de continuar a Bèlgica, perquè tornar a Espanya i ingressar a la presó seria deixar-lo engabiat a mans dels llops. No ens convé pas tenir més màrtirs sinó aprofitar especialment totes les escletxes internacionals. I és evident que no és el mateix ser a Bèlgica que no pas a una presó espanyola. La lluita legal i pacífica amb Espanya es pot donar per acabada. Ara cal moure el tauler internacional. és aquí on hem de jugar la batalla. Difícil sí, però hi ha més possibilitats que xocar contínuament amb el mur espanyol.-

Decidiu el que decidiu tindreu el poble al darrere. Això sí: decidiu-ho tots plegats i en harmonia,si més no guardeu les formes.

Ah, el poble català també s'haurà de preparar per a una dura i constant resistència. No oblidem que a partir d'ara manifestar-se per la independència pot ser delicte. Tornen els temps foscos de la dictadura franquista, si és que Espanya ha deixat mai de ser-ho. Fa més de 300 anys que resistim i ara haurem d'actualitzar-ne els mètodes. Tinguem imaginació davant els qui volen que la raó de la força s'imposi a la força de la raó. I sobretot constància i no defallir davant els nombrsos obstacles que se'ns presentaran.

Han ferit la dignitat d'un poble i han intentar d'humiliar-nos. I això no ho consentirem mai per dignitat. Abans morirem drets que no pas agenollats a l'espanyolisme.