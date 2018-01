FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El president de la nova col·lectivitat unida de Còrsega, el sobiranista Gilles Simeoni i el president independentista del parlament Jean-Guy Talamoni s’han reunit aquest divendres a l’illa amb la ministra delegada del govern francès Jacqueline Gourault. En l’agenda hi ha la proposta de modificar la constitució francesa, modificació necessària per a incloure com a mínim dues de les reivindicacions electorals de la candidatura Pè a Corsica, guanyadora de les eleccions del passat desembre: l’oficialitat de la llengua corsa i l’estatut de resident que s’aplicaria als ciutadans de la resta de l’estat.

El president Simeoni després de la reunió s’ha manifestat satisfet perquè s’ha desbloquejat a parer seu la reforma de la constitució que els sobiranistes corsos consideren imprescindible. Simeoni ha dit que ‘si una constitució fa impossible el reconeixement d’un poble aleshores el que cal no es que desaparegui aquest poble sinó canviar la constitució’. Els dirigents corsos han anunciat també que seran rebuts el 22 de gener a París pel primer ministre Edouard Philippe.

La delegada del govern francès Jacqueline Gourault ha valorat l’esperit constructiu en que s’ha desenvolupat la trobada i ha posat èmfasi en la capacitat de negociar per a resoldre els temes que hi ha sobre la taula. Tot i això ha dit que calia deixar els punts més conflictius, com ara l’oficialitat de la llengua corsa, per a després d’haver-se posat d’acord en matèries molt més senzilles i en les quals l’acord serà més ràpid. D’entrada el govern francès es nega a que el cors sigui la llengua oficial de l’illa però ha avançat que farà propostes per a que la llengua corsa tingui un reconeixement molt superior a l’actual. Gouralt ha afirmat que és necessari que ‘la constitució es pugui adaptar a les necessitats polítiques de tots els territoris francesos’ i ha promès que l’opinió de les institucions corses serà ‘molt important’ a l’hora de reformar la carta magna.

