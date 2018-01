FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirma aquest dissabte en una entrevista al diari 'ABC' que l'exèrcit espanyol estava "preparat" per intervenir en el conflicte català. "Una cosa és estar preparat i una altra actuar. Estàvem preparats perquè teníem l'obligació d'estar-hi, sinó no serviríem per a res", ha argumentat la ministra, que també ha elogiat l'exèrcit per la seva "altíssima qualitat democràtica i respecte a l'ordre civil". "Que no hagi aparegut cap comentari, ni cap sortida de tot, ni cap actuació malinterpretada és digne d'elogi. No crec que sigui tan fàcil aconseguir-ho en cap país del nostre entorn", ha subratllat Cospedal. D'altra banda, la ministra sosté que és "evident" que hi ha hagut "ingerències estrangeres" en el conflicte català.

"El que no es pot identificar concretament és que hi hagi hagut un govern darrere. Que ve de determinats territoris també és evident i negar l'evidència és absurd", assenyala en l'entrevista al diari 'ABC", on també opina que la democràcia espanyola "mai s'havia posat tan a prova amb tanta intensitat ni se l'havia tensionat tant". "L'Estat ha demostrat que se sap defensar, els tres poders –cada un des del seu àmbit- han actuat i s'ha traslladat el missatge que aquí tots estem obligats a complir la llei", ha continuat.

Quant a la resolució del conflicte, Cospedal opina que és una situació que no és "d'un dia concret, ve de temps i requerirà temps". Per la ministra, l'Estat "no es pot estar qüestionant el seu futur o identitat cada quatre anys" i apunta que posar en dubte la Constitució és una "tremenda irresponsabilitat".

Informa:ELMON.CAT (6-1-2018)