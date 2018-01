FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

Càstig a qui pensa diferent, pura venjança, simple bogeria, injustícia miserable. Eren moltes, ahir, les fórmules per descriure la decisió unànime dels tres magistrats del Tribunal Suprem de mantenir el vicepresident i cap de llista d’Esquerra, Oriol Junqueras, votat per 935.861 catalans, a la presó d’Estremera. El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, va denunciar que els quatre presos polítics catalans han passat a ser directament “ostatges” de l’Estat espanyol “retinguts” a les presons madrilenyes. La segona institució del país, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recordava que quatre pares, Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn, no podran celebrar els Reis en família.

Les entitats sobiranistes Òmnium Cultural i ANC tornaven a reclamar l’excarceració dels presos. “La injustícia persisteix”, lamentaven. Tot l’arc independentista censurava l’allargament de la presó preventiva. El diputat al Congrés Gabriel Rufián parlava de “segrest” i advertia: “Carcellers, algun dia ens veurem davant d’un tribunal internacional de drets humans.”

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va corroborar que la formació recorrerà a instàncies europees, ja que la interlocutòria dels magistrats “no s’aguanta per enlloc”. “Junqueras és un home de pau i està disposat a treballar en una relació bilateral amb l’Estat per aconseguir els objectius polítics als quals ERC mai renunciarà”, va deixar clar Sabrià. La secretària primera de la mesa del Parlament, Anna Simó, va qualificar-ho de “revenja” a Twitter i va posar en relleu que “la bretxa emocional i política amb l’Estat s’eixampla”. “No és un error, és una indecència”, rematava el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. També entre les files republicanes, Roger Torrent ho descrivia com una “miserable injustícia”, mentre que el portaveu de Demòcrates –a la llista d’ERC–, Antoni Castellà, contrastava que l’Estat “decadent i corrupte” manté “polítics honestos a la presó com a ostatges”.

Des del Partit Demòcrata, la coordinadora general, Marta Pascal, ponderava que “en diuen presó preventiva però és càstig a qui pensa diferent” i reiterava que no té cap sentit que els quatre estiguin entre reixes. Junts per Catalunya piulava que “l’Estat vol retenir Junqueras com a ostatge per intimidar el poble català”.

La CUP també es va solidaritzar amb Junqueras: “Avui es torna a demostrar que la fiscalia actua com a part en la persecució d’una ideologia. Seguim amb tu, Oriol!” Diversos exdiputats –David Fernàndez, Mireia Boya, Eulàlia Reguant– es ratificaven en l’exigència de l’alliberament immediat.

Per la seva banda, la líder de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considerava el manteniment de Junqueras a la presó “una bogeria i una absurditat més enllà de les idees que tingui cadascú”. En declaracions a Ràdio Barcelona, ho qualificava de “mala notícia” per a la democràcia i recordava que no hi ha hagut violència.

Arrimadas, poc empàtica

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en una entrevista a la SER, es va mostrar desconfiada amb les declaracions davant la justícia dels independentistes perseguits per l’Estat: “És una estratègia per sortir de la presó o per no ingressar a la presó els que van arribar a un acord amb una llibertat sota fiança. Jo els escolto als mítings i als mitjans, i no renuncien a res del que han fet fins ara. Que ningú s’enganyi amb el que diuen aquests senyors davant dels jutges.”

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (6-1-2018)