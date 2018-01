FELIPE V VA FER MATAR GENT QUE DUIA LLAÇOS GROCS

El Barça ja té el seu regal de Reis. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el Liverpool per fer-se amb els serveis de Philippe Coutinho (Rio de Janeiro, 1992). Segons Mundo Deportivo i SPORT, els culers pagaran un total de 120 milions d'euros fixos més 40 en variables als anglesos i el futbolista brasiler firmarà fins el 30 de juny de 2023. La seva clàusula de rescissió serà de 400 milions d'euros.

El jugador ha vist satisfeta la seva voluntat de jugar al Barça i la seva presentació serà el proper dilluns 8 al Camp Nou. Abans, el jugador haurà de passar les proves mèdiques habituals.

No obstant això, Coutinho, que ja no va viatjar a Dubai amb la resta de la plantilla del Liverpool, s'ha desplaçat a Barcelona aquest mateix dissabte per presenciar, demà, el partit entre seus nous companys i el Llevant. La seva arribada, però, obligarà al Barça a despendre's d'alguns jugadors com Arda Turan o Deulofeu, que no compten per a l'entrenador i, en cas del primer, té un salari força elevat.

El fitxatge més car de la història blaugrana

Després que durant l'estiu no es pogués aconseguir la seva incorporació, el segon intent blaugrana per fitxar el migcampista brasiler ha arribat a bon port i Valverde ja te un dels reforços que esperava durant aquest mercat d'hivern. D'aquesta manera, Coutinho es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça.

Les xifres encara no són oficials però els mitjans de comunicació britànics apunten que entre fixos i variables l'operació pot arribar als 160 milions d'euros. Davant aquesta gran inversió, els 15 milions d'euros del salari al qual renuncia el futbolista internacional amb Brasil han desembussat les negociacions, sobretot perquè Bartomeu no veu tan augmentada la massa salarial de l'entitat.

Després del retorn de Dembélé, Valverde suma un nou efectiu de primer nivell a la causa. El brasiler no podrà jugar la Champions League però sí que ajudarà els blaugrana en el tram final de la Copa del Rei i donarà descans als futbolistes que sí que puguin disputar competició internacional.

Ha costat però, al final, Coutinho ha arribat al Camp Nou per quedar-s'hi. El Barça s'ha assegurat present i futur amb la contractació del migcampista i l'establiment d'una clàusula de rescissió molt elevada. El temps dirà si s'adapta bé o no, però sigui com sigui el seu perfil aportarà molta qualitat, desequilibri i gol a l'equip.

Informa:ELNACIONAL.CAT (6-1-2018)