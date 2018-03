EL DISCURS DEL PRESIDENT PUIGDEMONT DES DE BRUSEL·LES

La caverna, com ja ha fet altres vegades i sempre encertant (per les filtracions interessades que hi ha), ha tornat a avançar el veredicte del jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem que està investigant el procés català i que manté 4 presos polítics en presó preventiva. Segons un diari madrileny, Jordi Sánchez no podrà sortir de la presó i ser investit.



Una vegada més, en aquesta ocasió ha estat el diari La Razón, des de la premsa de Madrid ja s'ha avançat la decisió del jutge Pablo Llarena. Segons el rotatiu ultranacionalista espanyol dirigit per Paco Marhuenda, el magistrat del TS rebutjarà que Jordi Sánchez surti de presó per ser investit president malgrat que així ho hagin demanat els seus advocats perquè, de manera oficial, Roger Torrent ja l'ha proposat com a candidat a la presidència de la Generalitat.

Així doncs, com ja ha passat en altres ocasions, totes elles recents i relacionades amb el jutge Llarena, la caverna s'avança amb una decisió que, per altra banda, estava bastant clara que seria la negativa a deixar Jordi Sànchez acudir al ple del Parlament per a la sessió d'investidura.

Informa:DIRECTE.CAT (6-3-2018)