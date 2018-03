MONZÓ, EL GENI DE LES MIL CARES

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que trobaran en un futur immediat una solució que sintetitzi “eficàcia” i “dignitat democràtica” per desbloquejar la situació política actual. “Estabilitat és normalitat democràtica i pau social i això ho volem tots”, ha afirmat Torrent en un dinar-col·loqui amb el Cercle de Directius de Parla Alemanya, al Círculo Ecuestre. El president del Parlament s’ha trobat amb un auditori amb socis que s’han mostrat hostils amb les opcions independentistes. “A base de mentides han aconseguit els seus dos milions de vots (...). Per les mentides i per anar contra la llei, jo voto que tots vostès vagin a la presó”, li ha etzibat un dels socis del Cercle de Directius de Parla Alemanya, si bé el president d’aquesta associació, Albert Peters, havia demanat al principi del col·loqui respecte per Torrent. Una altra comensal li ha retret que, com a president del Parlament, porti el llaç groc: “A molts de nosaltres ens ofèn”. “El pitjor que podem fer en democràcia és apartar llaços i mirar cap a un altre costat”, li ha respost Torrent. Per la seva banda, Peters ha dit, preguntat pel futur de les inversions alemanyes: “Necessitem que Madrid ajudi i s’obri, però també que els catalans que estan al Govern sàpiguen on són els límits. I si em toquen els nassos violant la Constitució, marxem. Però si Madrid no torna a complir amb les inversions necessàries a Catalunya, també marxem”.

El president del Cercle d’Empresaris de Parla alemanya, Albert Peters ha afirmat, també, que “Més de dos milions de vots a favor de la independència obliguen a qualsevol institució de l’Estat a negociar, parlar i pactar, la ignorància no serveix de res.” Peters també ha criticat el rei Felip VI per no haver estat més “conciliador”. “M’hauria agradat que el Rei tingués paraules conciliadores per tots els catalans”, ha dit Peters, en relació al discurs pronunciat pel monarca el 3 d’octubre. En aquest sentit, el president del Cercle d’empresaris alemanys ha criticat que l’Estat i la monarquia per la seva actitud davant els votant del 21-D i també del 3-O.

Peters també ha criticat la política fiscal catalana, perquè ha assegurat que “Catalunya paga i empassa”, i ha exigit el corredor mediterrani.

