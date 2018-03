MONZÓ, EL GENI DE LES MIL CARES

La comunitat educativa no abaixa la guàrdia davant les “amenaces” del govern espanyol a l’escola catalana. Una quarantena d’entitats del món educatiu, independentistes i de defensa de la llengua van convocar ahir una manifestació contra la censura a l’escola i els atacs a la llengua per al dissabte 17 de març i amb el lema L’escola no té por, a Barcelona, que els organitzadors preveuen que serà massiva.

“Preveiem que vindran autocars de tot el territori”, va explicar el portaveu nacional d’Ustec-STEs, Ramon Font, que confia que a Barcelona hi hagi una marea verda (la consigna és que tothom dugui alguna peça d’aquest color) de l’estil de les que hi va haver l’any 2013 a les Illes Balears contra el pla de trilingüisme de Bauzá que pretenia reduir la presència del català a l’escola.

“L’escola ha rebut atacs en forma de denúncies per adoctrinament i delicte d’odi i cal donar-hi una resposta col·lectiva”, va remarcar Font, que va reivindicar el dret dels docents a “fer la seva feina”, cosa que inclou “parlar de política a les classes de ciències socials”. Els organitzadors de la manifestació van recordar que pel sol fet d’haver parlat de l’1 d’octubre a classe hi va haver denúncies per delicte d’odi en diversos centres educatius de localitats com ara Barcelona, la Seu d’Urgell, Sant Andreu de la Barca i Polinyà, i a altres docents que no han volgut fer públic el seu cas per recomanació dels seus advocats. Aquest clima d’assetjament ha fet, segons els promotors de la manifestació, que en molts centres hi hagi hagut casos d’autocensura.

Al marge de les acusacions d’adoctrinament, les entitats també denuncien els atacs al model d’escola en català, com per exemple l’amenaça d’incloure una casella als impresos de matrícula escolar en què es pugui triar el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament. Aquest fet ha generat un gran rebuig en la societat catalana, que ha canalitzat la plataforma Som Escola, que no és entre les convocants de la manifestació del 17 de març, tot i que els organitzadors confien que s’hi sumarà en els pròxims dies.

La manifestació es farà només sis dies després de la gran manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana per exigir un acord a les forces polítiques republicanes per fer efectiva la República catalana. Segons els organitzadors de la marxa del 17 de març, fins que no s’hagi fet aquell acte no podran calcular quants autocars poden contractar per a la de sis dies després.

Mentrestant, també ahir la plataforma Desmilitaritzem l’Educació va denunciar la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, que es farà del 14 al 18 de març, i va recordar que tant el Parlament com l’Ajuntament de Barcelona s’hi han pronunciat en contra.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-3-2018)