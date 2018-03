MONZÓ, EL GENI DE LES MIL CARES

La Sectorial de Dones de l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha denunciat que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola afecta directament la participació a la vaga feminista del 8-M en una taula rodona aquest dimarts a la Sala d’Actes Cotxeres de Sants. "A l'aturada de país del 3-O es va crear una empara [del Govern] perquè els treballadors tinguessin unes hores lliures per assistir a la mobilització. Amb el 155 aquesta empara ja no existeix i això suposa que les dones i homes que s’hi vulguin sumar no tindran el suport de l’administració pública, ja que el govern de Mariano Rajoy no hi vol col·laborar”, ha assegurat Dolors Feliu, Directora General de Serveis Consultius I Coordinacio Jurídica de la Generalitat.

“Aquesta vaga no és com les anteriors, aquest any hi ha implicades dones de 177 països”, ha explicat Pilar Rebaque, vicepresidenta del la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Per aquest motiu ha animat a tothom a sumar-se a la mobilització perquè “sense nosaltres el món s’atura”. En aquest sentit, Feliu ha comentat que en la vaga d’aquest any les dones tenen dues eines. Una és la nova estratègia de “focalitzar la vulneració dels drets de les dones de forma conjunta i no de forma individual”; i l’altra és “l’adquisició d’un nou llenguatge per promoure el pensament i la pedagogia del feminisme”.

En l’acte, les dues ponents han reivindicat la República com l’única solució pel feminisme, argumentant que “les dones han gaudit de la major igualtat en èpoques on la República era el model d’Estat". En aquest sentit, Rebaque ha rememorat la llei d'igualtat creada per la Generalitat republicana l'any 1934. La vaga del 8-M està convocada a les 18:30 el pròxim dijous i a Barcelona recorrerà el Passeig de Gràcia des de Plaça Catalunya fins al carrer València.

Informa:ELMON.CAT (8-3-2018)