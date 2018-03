MONZÓ, EL GENI DE LES MIL CARES

La gala de la XX edició dels premis Enderrock, que s'ha celebrat aquesta nit a l'Auditori de Girona, no ha pogut ser aliena a l'onada de repressió que s'ha abocat sobre Catalunya. La dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha estat la responsable de donar el premi d'honor d'enguany, i ha aprofitat l'ocasió per agrair a tota la gent que fa música "compromesa i de qualitat" als Països Catalans. Judit Nedermann ha intervingut to cantant una cançó inspirada en el referèndum de l'1 d'octubre: "No volem més cops". I el raper mallorquí Valtonyc, condemnat a la presó per apologia del terrorisme i injúries a la corona, ha actuat entre grans aplaudiments i crits de "llibertat". L'obertura dels actes, mitjançant vídeo, ha anat a càrrec de Lluís Puig, el conseller de Cultura exiliat a Brussel·les. I, en honor a que era vigília del 8 de març, Enderrock ha decidit que tots els premis de la nit fossin lliurats per dones.





Txarango, Zoo i Els Amics de les Arts partien com els grans favorits per als XX premis Enderrock, però finalment els triomfadors de la gala han estat els primers. Txarango, que era el grup més nominat, ha obtingut el premi a la millor cançó de pop rock per votació popular, per Una lluna a l'aigua. i també el premi al millor àlbum de pop rock amb El cor de la terra, el premi al millor directe per votació popular i el premi al millor artista. Els Zoo se n'han anat de Girona, només, amb el premi al millor videoclip per votació popular amb El cap per avall. Els Amics de les Arts s'han endut el Premi Enderrock de la crítica al millor artista de l'any.

Llach i Sau, els homenatjats

L'Enderrock d'Honor ha estat per a Lluís Llach. En un dels moments més emotius de la nit, el premi ha estat lliurat per Txell Bonet, l'esposa de Jordi Cuixart, i l'ha recollit Laura Almerich, la guitarrista que ha acompanyat Llach durant bona part de la seva carrera. I el premi Enderrock a la trajectòria també ha estat per a un grup mític amb 30 anys de carrera: els Sau. Ha recollit el premi Pep Sala, que acompleix 40 anys sobre els escenaris.



El públic diversifica molt

El premi del públic per al millor artista en llengua no catalana ha estat per a Love of Lesbian. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries han obtingut el premi a la millor cançó de folk per votació popular amb un tema que ha sonat molt, No tinc diners. En canvi, com a millor disc de folk, s'ha votat Ebri Knight amb Cridarem foc!. El premi a la millor cançó d'autor en aquest camp ha estat per a Manu Guix amb Després de tot; el premi al millor disc de cançó d'autor ha correspost a Joan Rovira per Encara tenim temps; i s'ha reconegut com millor disc de jazz Mar, d'Oriol Roca Trio. Porto Bello s'ha endut el guardó al millor grup revelació.

Com era previsible, les noves Macedònia han obtingut el premi al millor disc familiar per votació popular'per Estic contenta! En aquesta categoria, el premi al millor disc de música clàssica ha estat per a La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i el seu Cançó d'amor i de guerra. El premi per votació popular a la millor sala a correspost a Lo Submarino de Reus. El premi Joan Trayter al millor productor enguany ha estat per a Marc Martín.



La crítica premia Kepa Junkera

El guardó de la crítica al millor disc en llengua no catalana ha estat per Nuria Graham amb el seu Does It Ring a Bell? i s'ha endut el premi al millor disc revelació, La Folie, per Foliecitat. Com era de preveure, Kepa Junkera ha rebut el premi de la crítica al millor disc de folk per Fok, un disc en el que hi ha col·laborat el bo i millor de la música tradicional dels Països Catalans. La crítica ha considerat que el millor àlbum de cançó d'autor era 45 cerebros i un corazón de Maria Arnal i Marcel Bagés. I els Mishima han guanyat el guardó al millor disc de pop-rock amb Ara o res. També entre els premis de la crítica, La Tresca i la Ventresca s'ha endut el premi al millor disc per a públic familiar amb La nena dels pardals; Oscar Domenech el premi al millor disc de jazz per Suite salada d'Albert Cirera i Tres Tambors; i la G. Courtly Music Consort ha obtingut el premi al millor disc de música clàssica per Galicia y las cántigas de Santa María.

Informa:ELNACIONAL.CAT (8-3-2018)