MONZÓ, EL GENI DE LES MIL CARES

Més de cent persones assenyalades. És el resultat de les 170 pàgines de diligències que la Guàrdia Civil va entregar l’1 de febrer a la sala segona del Tribunal Suprem, que centralitza totes les causes relacionades amb l’1-O. De fet, el document és el resultat de treballs anteriors encarregats pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, amb nous elements més recents.

La unitat judicial de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia de Barcelona ha estat l’encarregada d’elaborar un informe que se centra en dos grans eixos: les anotacions de l’agenda intervinguda a Josep Maria Jové, i les trucades telefòniques intervingudes a alts càrrecs del Govern. De les primeres gravacions de trucades en surt una xarxa de terlèfons punxats que acaba interceptant converses d'alts càrrecs del Govern, persones de confiança i consellers o dirigents de partits.

Per completar-ho, els investigadors relacionen aquesta informació amb els plans previstos pel Govern en el document “Enfocats” (intervingut també a Josep Maria Jové) i amb nombroses notícies que segons els investigadors provarien les acusacions. Així, la Guàrdia Civil considera acreditat que els plans recollits en l’agenda de Jové no són “elucubracions fantasioses d’una o determinades persones” sinó que hi ha hagut passos reals –reunions, decisions i declaracions- en aquesta direcció.

D’aquesta mescla en surten el centenar llarg de noms que segons la Guàrdia Civil haurien tingut alguna implicació, en major o menor grau, en el procés. Hi destaquen, això sí, notables absències, com la d’alguns consellers de l’últim Govern de Puigdemont sobre qui pesa una acusació de malversació, sedició, rebel·lió, prevaricació i desobediència. Per contra, hi ha nombroses referències a persones alienes al Govern, com Jaume Roures, a qui s’arriba a acusar de ser un “element capital per a la difusió del missatge independentista”.

En qualsevol cas, al llarg de les 170 pàgines es fa una radiografia d’estructures com el CTTI, el cos de Mossos d’Esquadra o l’Agència Tributària Catalana, però també es fa el seguiment d’episodis rellevants del procés com ara les negociacions per a la investidura –frustrada– d’Artur Mas, o els preparatius detallats del referèndum de l’1 d’octubre.

A continuació, relacionem 133 noms que apareixen en un moment o altre de l’informe. A cada nom s’indica quin era el seu càrrec en el període que recull la investigació. I en la majoria es pot accedir, també, a una explicació més extensa de les activitats en què se’ls relaciona -reunions, anotacions a l’agenda de Jové, trucades, notícies o correus electrònics-.

ADA COLAU

Alcaldessa de Barcelona. Els investigadors creuen que la seva figura era especialment important pel referèndum de l'1-O, perquè sense Barcelona “el discurs independentista hauria sofert una minva considerable”. En aquest sentit, recorden que Colau va remetre una carta a Carles Puigdemont informant-lo que cediria locals pel referèndum “si no es posava en risc als funcionaris municipals i a la institució”. La Guàrdia civil també recorda que va assistir al Pacte Nacional pel Referèndum.

Referències: 23/12/2016.

COLAU PUIGDEMONT REFERENDUM ACN

Ada Colau i Carles Puigdemont en una reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. ACN

ALBERT BOTRAN

Diputat de la CUP. Citant la premsa, se’l situa en reunions periòdiques per abordar la llei de la Seguretat Social.

Referències: 21/05/2016.

ALBERT PUIG

Cap de comunicació d’Oriol Junqueras. Se’l relaciona amb cinc trucades relacionades amb la difusió pública de la tasca de la nova Agència Tributària Catalana.

Referències: Trucada 104, Trucada 111, Trucada 113, Trucada 117, Trucada 119.

AMADEU ALTAFAJ

Representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea. Citant la premsa, l’informe assegura que se’l va consolidar en el càrrec en el marc dels “plans secrets de la Generalitat per a la independència”.

ANA MARIA SANCHO

La Guàrdia Civil apunta que era a les naus de Bigues i Riells on en un registre es van intervenir gairebé 10 milions de paperetes.

Referències: Trucada 18.

ANDREU MAS COLELL

Exconseller d’Economia. L’informe explica com, el desembre del 2015, va afirmar en un acte de Democràcia i Llibertat hauria defensat la Hisenda pròpia adduint que amb un sistema de recaptació català “ens ho podríem pagar tot i encara ens sobrarien diners”.

ANNA GABRIEL

Diputada de la CUP. L’informe la situa en les negociacions per la investidura d’Artur Mas, i recull unes declaracions en què defensava celebrar un referèndum. També apunten que volia pactar un “protocol” per actuar davant les detencions practicades per Mossos d’Esquadra.

Referències: 07/01/2016, 31/08/2016, 08/11/2016.

ANNA RUBIO

Segons l’informe, intervenia en la gestió del web referèndum.cat.

Referències: Trucada 85.

ANNA SIMÓ

Secretària de la Mesa del Parlament. L’informe la situa en una reunió preparatòria de JxSí i també recull paraules seves defensant el referèndum.

Referències: 30/09/2015, 31/08/2016.

ANNA TARRACH

Directora general de Pressupostos. L’informe apunta que hauria enviat per correu electrònic un pressupost de la Generalitat encapçalat per “Govern de la República de Catalunya”.

Referències: Correu 5.

ANTONI CASTELLÀ

Diputat de JxSí i líder de Demòcrates. La Guàrdia Civil recull unes declaracions on defensava el referèndum unilateral i preparar una declaració unilateral d’independència.

Referències: 14/06/2016.

ANTONI COMÍN

Conseller de Salut. Segons les escoltes, estava immers en les gestions per aconseguir locals pel referèndum, també als municipis on no comptaven amb el suport de les institucions. Segons els investigadors, com a conseller de Salut va fer gestions “per poder fer ús de les instal·lacions del sistema de salut català” per situar-hi col·legis electorals.

Referències: Trucada 19, Trucada 20, Trucada 21, Trucada 22, Trucada 23, Trucada 27, Trucada 42.

ANTONIO BAÑOS

Diputat de la CUP. La Guàrdia Civil el situa en les negociacions per a la investidura de Mas, i recorda que va dimitir en desacord amb el posicionament del partit.

Referències: 08/01/2016.

ARTUR MAS

129è president de la Generalitat. L’informe de la Guàrdia Civil el situa en diferents episodis, com la presentació de Junts pel Sí. També en diferents reunions sobre el procés d’independència, especificant les seves discrepàncies en decisions com la incorporació del referèndum en el full de ruta. Citant la premsa, recullen activitats de l’expresident com el seu viatge institucional a Nova York o l’assistència al Pacte Nacional pel Referèndum.

Referències: 20/07/2015, 23/12/2015, 09/01/2016, 23/02/2016, 31/08/2016, 22/09/2016, 23/12/2016.

BENET SALELLAS

Diputat de la CUP. L’informe el situa en les negociacions per a la investidura de Mas i en les negociacions per als pressupostos. Recull també crítiques a l’actuació dels Mossos

Referències: 22/12/2015, 07/09/2016, 07/11/2016, 08/11/2016.

CARLES MUNDÓ

Conseller de Justícia. El situen en reunions sobre el full de ruta, on s’hauria mostrat preocupat en que l’accent es posés en la llei de transitorietat.

Referències: 31/08/2016.

CARLES PUIGDEMONT

130è president de la Generalitat. La primera referència arriba en el moment que se es desencalla la investidura i se l’escull com a nou president de la Generalitat. Se’l situa en diverses reunions sobre el full de ruta independentista. Entre altres detalls, els investigadors expliquen el seu viatge a Brussel·les el gener del 2017 per explicar el referèndum. També recullen un article de premsa segons el qual Puigdemont hauria destinat 62 milions a exteriors i hauria “ocultat el sou dels seus ‘ambaixadors’”. Citant la premsa, afirmen que Puigdemont assegurava tenir “plans de contingència per garantir l’1-O”. També apunten a la carta que va enviar als ajuntaments, juntament amb Junqueras, per demanar locals per celebrar el referèndum. Així mateix, l’informe recull detalls sobre el seu viatge fins a Brussel·les després de la declaració d’independència.

Referències: 09/01/2016, 26/01/2016, 23/02/2016, 06/03/2016, 31/08/2016, 19/09/2016, 22/09/2016, 11/10/2016, 23/12/2016, 24/01/2017, Trucada 31, Trucada 33.

CARLES VIVER i PI SUNYER

Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. L’informe diu que va tenir un “paper estel·lar en el disseny de les lleis de desconnexió, especialment la del referèndum i la de transitorietat jurídica”. A través d’un article periodístic, el situen en el “triumvirat" (amb Cullell i Reniu) de “la intel·ligència del procés”. A ell li haurien encarregat un informe amb “els mínims imprescindibles” per a poder desconnectar. Els investigadors creuen, també, que Pi-Sunyer estava gestionant els assumptes relacionats amb la Defensa en una hipotètica Catalunya independent. En una trucada intervinguda, hauria assegurat que tenia ho tenia “tot molt net” durant els registres del 20 de setembre, en referència als documents compromesos que hauria eliminat.

Referències: 06/07/2015, 20/07/2015, 26/08/2015, 04/09/2015, 03/11/2015, 22/12/2015, 02/11/2016, 07/11/2016, Correu 1, Trucada 41.

CARME FORCADELL

Presidenta del Parlament. Els investigadors apunten que va assistir a una reunió “al més alt nivell” sobre el full de ruta. També apunten la seva presència en la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum i d’una trucada en dedueixen que va tenir una reunió amb Marta Rovira per preparar l’aprovació de la llei del referèndum.

Referències: 20/07/2015, 31/03/2016, 23/12/2016, Trucada 29.

CARME LAURA GIL

L’article recorda, citant la premsa, que formava part d’una “comissió de vigilants del referèndum”, el Pacte Nacional pel Referèndum.

CARMEN PORTA

L’article recorda, citant la premsa, que formava part d’una “comissió de vigilants del referèndum”, el Pacte Nacional pel Referèndum.

CÈSAR PUIG

Secretari general d’Interior. El seu nom apareix en una conversa telefònica intervinguda a Jové, relacionant-lo amb les gestions de Trapero per, diuen els investigadors, “proporcionar suport a individus imputats”.

Referències: Trucada 46.

CHAKIR EL HOMRANI

Diputat de Junts pel Sí. Els investigadors el situen com a negociador de la llei de Seguretat Social. També l’haurien detectat en una visita als magatzems de Bigues i Riells on es va trobar material pel referèndum, i creuen que treballava en la recerca de locals de votació.

Referències: 21/05/2016, Trucada 18, Trucada 21.

CHEMA SEVILLA

Se’l cita com a gestor dels DNS (sistema de noms de domini) del web referendum.cat.

Referències: Trucada 72.

DANIEL CARULLA

Membre de l’ANC. Els investigadors el situen en la nau de Bigues i Riells on es va intervenir material pel referèndum.

Referències: Trucada 20.

DANIEL CRIVILLÉ

Se’l menciona com a treballador del CTTI.

Referències: Trucada 80, Trucada 98.

DAVID CAMPS

Cap de gabinet de Relacions Institucionals del departament de Vicepresidència. Hauria enviat un correu amb un anàlisi sobre el control de les duanes catalanes.

Referències: Correu 2.

DAVID FERRER

Coordinador general de Projectes de la Generalitat. Se’l relaciona amb una trucada on hauria apuntat a problemes d’emmagatzematge en els sistemes informàtics de la Generalitat.

Referències: Trucada 51.

DAVID FRANCO

Cap de desenvolupament del CTTI. Segons la Guàrdia Civil, estava creant el suport informàtic per fer un registre de voluntaris pel referèndum. Ho feia juntament amb David Palanques i altres col·laboradors.

Referències: Trucada 54, Trucada 55, Trucada 56, Trucada 57, Trucada 58, Trucada 59, Trucada 60, Trucada 62, Trucada 74, Trucada 75, Trucada 89.

DAVID PALANQUES

Treballador extern del departament de Treball, Benestar Social i Família. L’informe recull que és un informàtic vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya i que el seu lloc de treball a la Generalitat va ser registrat el 20 de setembre del 2017, quan també se’l va detenir. En l’anàlisi del seu correu electrònic, haurien observat que liderava les “crides” de voluntaris pel referèndum, desenvolupant les aplicacions informàtiques que ho feien possible.

Referències: Trucada 54, Trucada 55, Trucada 56, Trucada 58, Trucada 59, Trucada 63.

DOLORS ANTÓN RAMÍREZ

Hauria enviat a Lluís Salvador un correu electrònic amb les lleis de desconnexió.

Referències: Correu 6.

EDUARD MARTÍN

Director general de la Fundació puntCAT. Els investigadors el vinculen amb el projecte del web referendum.cat.

EDUARD VALLORY

Expert en educació. Els investigadors consideren rellevant una reunió sobre educció mantinguda amb Josep Maria Jové.

Referències: 25/04/2016.

EDUARD VILÀ

Director de l’Agència Tributària de Catalunya. La policia explica que va participar amb Puigdemont, Junqueras i Salvadó en la presentació de la Hisenda Catalana. Segons l’informe, hauria jugat un “paper fonamental” en l’impuls de l’Agència Tributària i de les noves figures impositives dissenyades per la Generalitat.

ELSA ARTADI

Directora general de Coordinació Interdepartamental. L’informe recull una trucada interceptada el 6 de setembre parlant amb Jové sobre la publicació, aquella mateixa nit, del decret de convocatòria del referèndum.

Referències: Trucada 32 i 33.

EULÀLIA REGUANT

Diputada de la CUP. La Guàrdia Civil la situa en les negociacions per a la investidura de Mas. Segons unes notes de l’agenda de Jové, Reguant també hauria intervingut en les negociacions per a l’aprovació dels pressupostos, exigint que s’avancés en la Transició Nacional.

Referències: 07/01/2016, 08/01/2016, 09/05/2017, 07/09/2016.

FERRAN CIVIT

Diputat de Junts pel Sí. La Guàrdia Civil el situa en les naus de Bigues i Riells on es va intervenir material del referèndum.

Referències: Trucada 20.

FERRAN REQUEJO

Catedràtic de Ciència Política de la UPF. Se l’ubica en una de les reunions prèvies a la investidura d’Artur Mas, que va desembocar en el “pas al costat”.

Referències: 03/11/2015.

FRANCESC DE DALMASES

Director de les revistes ONGC i Catalan International Views. L'informe recorda, citant la premsa, que formava part d’una “comissió de vigilants del referèndum”, el Pacte Nacional pel Referèndum.

FRANCESC HOMS

Conseller de Presidència. La Guàrdia Civil el situa en una de les reunions sobre “full de ruta i programa”, en els dies previs a la presentació de Junts pel Sí.

Referències: 06/07/2015.

FRANCESC PANÉ

Exdiputat d’ICV. L’article recorda, citant la premsa, que formava part d’una “comissió de vigilants del referèndum”, el Pacte Nacional pel Referèndum.

FRANCESC SUTRIAS

Director general de Patrimoni de la Generalitat. Els investigadors el situen com a persona “de la total confiança de Jové”. L’informe recull que a principis d’agost hauria mantingut converses telefòniques amb Jové sobre la necessitat de “deixar tancats diversos temes” abans de marxar de vacances. Els investigadors entenen, pel llenguatge i la precaució de les converses, que es referien a plans pel referèndum. També l’ubiquen en el magatzem de Bigues i Riells on es va intervenir material per l’1-O. En una trucada al director General dels Mossos, hauria demanat protecció de la policia catalana.

Referències: Trucada 5, Trucada 6, Trucada 7, Trucada 8, Trucada 9, Trucada 10, Trucada 11, Trucada 12, Trucada 17, Trucada 18, Trucada 47, Trucada 50.

FRANCESC VILAUBÍ

Director d’operacions de l’empresa Efficens Way. Josuè Sallent li hauria demanat ajuda per trobar experts per preparar el web del referèndum.

Referències: Trucada 53.

XAVIER MARTÍNEZ GIL

Responsable de coordinació interadministrativa de l’Agència Tributària de Catalunya. Hauria enviat un informe a Lluís Salvadó estudiant la viabilitat de la Catalunya independent integrada a la Unió Europea.

Referències: Correu 7.

FREDERIC UDINA

Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. La Guàrdia Civil recorda que Jové, en unes notes, havia apuntat que aquest organisme s’encarregués del cens per l’1-O. Citant la premsa, els investigadors asseguren que Udina va col·laborar amb els agents durant el registre judicial practicat a l’IDESCAT el desembre de 2017 per ordre del jutjat d’instrucció número 13.

Referències: 01/08/2016.

GABRIELA SERRA

Diputada de la CUP. Segons els investigadors, hauria participat en la reunió entre Junts pel Sí i la CUP celebrada a la seu de l’ANC per arribar a un acord sobre la investidura d’Artur Mas.

08/01/2016

GERARD FIGUERAS

Secretari general de l’Esport de la Generalitat. Basant-se en una notícia, la Guàrdia Civil destaca que la delegació del Govern en els Jocs Olímpics de Río “ja va tenir acreditació pròpia en el Comitè Olímpic Internacional”. Destaquen que el “programa de Govern dirigit per Figueras inclou una intensa acció internacional per què existeixi un reconeixement federatiu a l’esport català, així com perquè el COI admeti un comitè català en els pròxims jocs de Tokio”.

GERARD GÓMEZ

Diputat de Junts pel Sí. Els investigadors l’ubiquen en la nau de Bigues i Riells on es va intervenir material pel referèndum.

Referències: Trucada 18.

Guardia Civil Bigues Riells referendum 1 O ACN

La Guàrdia Civil registrant les naus de Bigues i Riells. ACN.

HUGO ALVIRA

Militant de la CUP. Els investigadors el situen en la reunió entre Junts pel Sí i la CUP celebrada a la seu de l’ANC per arribar a un acord sobre la investidura d’Artur Mas.

Referències: 08/01/2016.

ISIDRE SALA

Director general d’Afers Multilaterals i Europeus. El seu nom apareix en una conversa entre Xavier Bernadí i Josuè Sallent.

Referències: Trucada 77.

JAUME ASENS

Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. Segons es desprèn de les escoltes telefòniques, hauria demanat un informe sobre el paper de “funcionaris, treballadors i ciutadans” en relació a l’1-O.

Referències: Trucada 27.

JAUME BOSCH

Exdiputat d’ICV. L’article recorda, citant la premsa, que formava part d’una “comissió de vigilants del referèndum”, el Pacte Nacional pel Referèndum.

JAUME ROURES

Fundador de Mediapro. La Guàrdia Civil sosté que membres del Govern es refereixen a ell quan parlen de “Roures” o de “l’avi”. Recorden que l’1-O va habilitar un centre de premsa i que el suport de Mediapro “permetia difondre el missatge sobiranista a un públic molt major”. Recorden, també, que l’empresa va produir el documental “1-O”, en el que, diuen “s’enaltien les persones que van ser capaces de fer-lo efectiu i es difonien els missatges que interessaven a la causa independentista”. Destaquen, en aquest sentit, que tot i que Mediapro és “un proveïdor de serveis per a tots els canals estatals, aquest documental només es va emetre al canal autonòmic”. Així, conclouen que Jaume Roures es podia haver integrat al “Comitè Executiu” del pla ENFOCATS com a “professional expert en l’àmbit de la comunicació”. Diuen que s’hauria erigit en un “element capital" per a la difusió del missatge independentista.

Referències: Trucada 1.

JESÚS BUSTOS

Director al Regne Unit de la societat Essi Projects. Segons els investigadors, gestionaria el web referendum.cat des de Londres.

Referències: Trucada 87, Trucada 88.

JOAN ANGULO

Director gerent del CTTI. El relacionen amb la preparació dels webs relacionats amb el referèndum.

Referències: Trucada 54.

JOAN CAPDEVILA

Diputat d’ERC al Congrés. Segons l’informe, va estar implicat en la recerca de locals per celebrar el referèndum. Concretament, hauria buscat la manera de celebrar-lo en col·legis religiosos privats de Barcelona.

Referències: Trucada 41.

JOAN COMA

Regidor de la CUP a Vic. Els investigadors recorden que se’l va detenir per haver-se negat a declarar davant l’Audiència Nacional, i destaquen que la seva frase “si volem fer truites, hem de trencar ous” era una de les que encapçalaven el document ENFOCATS.

Referències: 08/11/2016.

JOAN IGNASI ELENA

President del Pacte Nacional pel Referèndum. L’informe policial el situa en el que la Guàrdia Civil considera la “comissió de vigilants del referèndum”.

JOAN JOSEP NUET

Diputat de Catalunya sí Que es Pot. Segons les notes de Jové, en una reunió parlamentària s’hauria comentat que el seu grup “acceptava” proposar-lo com a vocal de la mesa del Parlament.

Referències: 09/10/2015.

JOAN MANEL GÓMEZ

Cap de riscos del CESICAT. Com recorda l’informe, va ser un dels detinguts per la Guàrdia Civil el 20 de setembre. Se’l relaciona amb el web referendum.cat. Per telèfon, hauria explicat detalls de la seva detenció com ara que un cap dels Mossos li hauria traslladat el seu suport.

Referències: Trucada 4, Trucada 44, Trucada 49, Trucada 67, Trucada 70, Trucada 72, Trucada 86, Trucada 87.

JOAN MANEL TRESSERRAS

Exconseller de Cultura. Se l’intercepta en una trucada amb Francesc Sutrias en què comenten les detencions del 20 de setembre i parlen de com “mobilitzar la tropa” fins el dia del referèndum.

Referències: Trucada 5.

JOAN VIDAL

Secretari del Govern. Se’l situa en converses prèvies a la formació de Govern, i també es recorda que va ser nomenat vocal de l’Institut Català de Finances. També el relacionen amb reunions negociadores de les lleis de desconnexió i el full de ruta. La Guàrdia Civil destaca, partint de les notes de Jové, que Vidal hauria recriminat a ERC que “els tocava a ells” fer efectiu el referèndum.

Referències: 06/07/2015, 26/01/2016, 23/02/2016, 31/08/2016, 22/09/2016, 11/10/2016.

JOAN VINTRÓ

Advocat i membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Se’l situa en una reunió on s’hauria estat negociant l’estructura del Govern i la possibilitat de rebaixar les competències de la presidència per investir Artur Mas.

Referències: 03/11/2015.

JOAQUIM FORN

Conseller d’Interior. En la seva explicació sobre les escoltes, apunten que Forn estava al capdavant d’un departament que es considerava “imprescindible” per poder votar l’1-0. Tot i això, no apareix mencionat explícitament en cap dels correus, els documents o les trucades intervingudes.

JOAQUIM NIN

Secretari general de Presidència. Els investigadors apunten que va tenir la última paraula en decisions com ara el canvi de domini del web del referèndum. També se’l situa en una reunió on s’hauria decidit nomenar Josuè Sallent com a membre de la direcció del CTTI.

Referències: 07/03/2016, Trucada 76.

JOAQUIM TORRA

Editor i expresident d’Òmnium. La Guàrdia Civil el situa en les naus de Bigues i Riells on es va intervenir material del referèndum, on haurien vist que s’introduïa material al seu vehicle.

Referències: Trucada 18.

JORDI BACARDIT

Cap de gabinet de Marta Rovira. En una de les trucades intervingudes, Jové li comenta que Antoni Comín els ha convocat per parlar sobre les gestions que estaven fent ell i Chakir El Homrani.

Referències: Trucada 19.

JORDI BAIGET

Secretari del Govern i conseller d’Empresa. Encara com a secretari del Govern participa en la reunió on s’acorda el repartiment de conselleries del futur Govern, al que va entrar com a Conseller. A principis del 2016, participa en una altra reunió sobre el full de ruta.

Referències: 29/07/2015, 26/01/2016.

JORDI BOIXAREU

Segons l’informe, era l’encarregat de donar forma a la nova estructura territorial de l’Agència Tributària Catalana.

JORDI CABRAFIGA

Cap de gabinet de la conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Se’l relaciona amb l’elaboració del web referendum.cat i amb diferents trucades en què es comentava el funcionament de la pàgina web en el moment que es va fer pública.

Referències: Trucada 63, Trucada 69, Trucada 70, Trucada 71.

JORDI CUIXART

President d’Òmnium Cultural. Els investigadors el situen com a “mediador” en les negociacions entre JxSí i la CUP per a la presidència de la Generalitat. Més endavant, els investigadors també recorden que es va acollir al dret a no declarar davant l’Audiència Nacional perquè no en reconeixia l’autoritat.

Referències: 08/01/2016, 08/11/2016, 24/01/2017.

JORDI GRAELL

Director general d’Atenció Ciutadana de la Generalitat. Els investigadors el relacionen amb la preparació dels webs pel referèndum. N’hauria parlat, també, en una trucada amb Josuè Sallent.

Referències: Trucada 79.

JORDI JANÉ

Exconseller d’Interior. Els investigadors interpreten, per les paraules d’una trucada entre la seva esposa i Carles Viver i Pi-Sunyer, que Jané hauria “alliçonat” a aquest últim sobre les mesures de seguretat que havia de tenir en compte pel que fa a l’emmagatzematge de dades i en les comunicacions.

Referències: Trucada 45.

JORDI LÁZARO

Segons els investigadors, estaria relacionat amb la posada en marxa del web del referèndum.

Referències: Trucada 60.

JORDI PUIGNERÓ

Secretari de Telecomunicacions de la Generalitat. En base a una notícia, l’informe el situa com a promotor de la llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Referències: 07/03/2016.

JORDI SÀNCHEZ

President de l’Assemblea Nacional Catalana. La Guàrdia Civil el situa com a mediador entre JxSí i la CUP en les negociacions per a la investidura de Mas. L’informe també recull un article on assegurava que el referèndum se celebraria encara que el Tribunal Constitucional s’hi oposés. “Les institucions de l’Estat haurien ja de saber a aquestes altures que no podran silenciar la voluntat majoritària del nostre poble”. També explica com després de l’1 d’octubre, l’ANC va publicar un vídeo on Sànchez afirma que al cap de pocs dies es proclamaria la independència.

Referències: 08/01/2016, 23/12/2016.

JORDI SOLÉ

Eurodiputat d’ERC. En un correu, Lluís Salvadó li hauria demanat els requisits per entrar a l’EFTA en cas que no s’admetés Catalunya a la Unió Europea.

Referències: Correu 8.

JORDI TURULL

President de JxSí i conseller de Presidència. Se’l relaciona amb reunions de Junts pel Sí –internes i com a negociador per a la investidura amb la CUP–. Posteriorment, hauria participat en reunions sobre el full de ruta. Segons els investigadors, Comín i Jové li retien comptes sobre la recerca de locals per a la realització del referèndum.

Referències: 30/09/2015, 09/10/2015, 03/11/2015, 22/12/2015,

08/01/2016, 23/02/2016, 31/08/2016, 22/09/2016, Trucada 1, Trucada 76, Trucades 32 i 33

JOSEP GINESTA

Secretari general de Treball, Assumptes Socials i Família. Citant un article de la premsa, el situen com a responsable de la llei de la Seguretat Social que “dóna plenes competències de recaptació, cotització i control de les prestacions de la seguretat social”.

Referències: 04/09/2015, Trucada 63.

JOSEP LLUÍS TRAPERO

Major dels Mossos. En base a una notícia del gener del 2017, les diligències asseguren que els Mossos estaven articulant “un sistema d’informació compartit amb les policies locals” que apunten com “el primer pas per un sistema d’informació d’àmbit català, una autèntica obsessió de Josep Lluís Trapero”. L’informe destaca que Trapero es va oposar al nomenament de Pérez de los Cobos com a coordinador de les accions per aturar el referèndum. Les diligències apunten Trapero com una persona que “proporcionava suport a individus imputats” en les diligències judicials.

Referències: Trucada 45, Trucada 46, Trucada 47.

JOSEP MARIA JOVÉ

Secretari general de la Vicepresidència. L’informe analitza les anotacions manuscrites a la seva agenda entre el 12 de febrer del 2015 i l’11 de novembre del 2016.

Posteriorment, analitzant les escoltes telefòniques, els investigadors asseguren que Jové rebia ordres de la cúpula d’ERC, i especialment de Marta Rovira. Se li atribueix haver dirigit “de forma directa” l’organització de l’estructura per dur a terme el referèndum, i creuen que també havia de donar compte de l’activitat a Junqueras i Turull.

La Guàrdia Civil destaca que era una pràctica habitual de Jové quedar personalment i evitar alguns temes per telèfon, fins el punt que, diuen, “Jové recriminava als seus interlocutors que no seguissin aquesta norma”.

Referències: 23/03/2015, 06/07/2015, 29/07/2015, 26/08/2015, 01/10/2015, 09/10/2015, 03/11/2015, 24/11/2015, 23/12/2015, 08/01/2016, 26/01/2016, 23/02/2016, 28/02/2016, 07/03/2016, 15/03/2016, 31/03/2016, 13/04/2016, 19/04/2016, 25/04/2016, 09/05/2016, 20/05/2016, 14/06/2016, 01/08/2016, 31/08/2016, 07/09/2016, 19/09/2016, 22/09/2016, 03/10/2016, 02/11/2016, Trucada 1, Trucada 2, Trucada 3, Trucada 9, Trucada 10, Trucada 11, Trucada 13, Trucada 14, Trucada 15, Trucada 16, Trucada 17, Trucada 18, Trucada 19, Trucada 20, Trucada 21, Trucada 22, Trucada 23, Trucada 24, Trucada 25, Trucada 26, Trucada 27, Trucada 28, Trucades 29 i 30, Trucada 31, Trucades 32 i 33, Trucades 34,35,36,37,38, Trucada 42.

JOSEP MARIA MATAMALA (Jami)

Exregidor de CiU a Girona i empresari que actualment acompanya el president Carles Puigdemont en l'exili de Brussel·les. En un article recollit per la Guàrdia Civil en aquest informe, se’l situa com a “rostre ineludible de la camarilla de Puigdemont”.

JOSEP MARIA RENIU

Director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern. L’informe diu que va tenir un “paper estel·lar en el disseny de les lleis de desconnexió, especialment la del referèndum i la de transitorietat jurídica”. A través d’un article periodístic, el situen en el “triumvirat” (amb Carles Viver Pi-Sunyer i Víctor Cullel) de “la intel·ligència del procés”. Abans, ja hauria participat en les reunions negociadores per a la formació del govern de Junts pel Sí.

Referències: 29/07/2015, 07/11/2016.

JOSEP MASOLIVER

Responsable de l’àrea de sistemes de la Fundació puntCAT. Va ser un dels detinguts en l’operació de la Guàrdia Civil el 20 de setembre. En una trucada, hauria explicat que va ser rebut al Palau de la Generalitat i que “Puigdemont i Oriol estaven destrossats per les conseqüències dels registres i les intervencions fetes el dia 20”.

Referències: Trucada 3.

JOSEP RULL

Dirigent de CDC. L’informe de la Guàrdia Civil el cita en diferents episodis corresponents a abans de la formació de Govern. Per exemple, diu que va assistir a una roda de premsa on Pi-Sunyer hauria detallat el full de ruta de Junts pel Sí. També anoten que durant les negociacions per a la investidura amb la CUP va dir que “la opció més radicalitzada [la CUP] no podia liderar el procés”.

Referències: 04/09/2015, 30/09/2015, 22/12/2015, 08/01/2016.

JOSUÈ SALLENT

Director d’Estratègia i Innovació del CTTI. La policia l’assenyala com a “persona de confiança de Junqueras”. El seu nomenament s’hauria acordat en una reunió entre Josep Maria Jové, Joaquim Nin i Jordi Puigneró. L’informe recorda les implicacions de Sallent en la gestió de la pàgina web referendum.cat, en les relacions amb T-Systems i en la implementació tecnològica de l’Agència Tributària. El seu nom apareix en múltiples trucades perquè la Guàrdia Civil li va intervenir el telèfon. Sallent també va ser detingut per la Guàrdia Civil el 20 de setembre.

Referències: 29/07/2015, 07/03/2016, Trucada 51, Trucada 52, Trucada 53, Trucada 54, Trucada 58, Trucada 63, Trucada 64, Trucada 66, Trucada 67, Trucada 68, Trucada 69, Trucada 70, Trucada 71, Trucada 72, Trucada 73, Trucada 76, Trucada 77, Trucada 78, Trucada 79, Trucada 85, Trucada 86, Trucada 90, Trucada 92, Trucada 93, Trucada 94.

LLUÍS ANAYA

Director àrea tic del Departament de Governació. Se’l relaciona amb dues trucades sobre la preparació del web del referèndum.

Referències: Trucada 54, Trucada 55.

LLUÍS COROMINAS

Dirigent de CDC. Els investigadors recullen la seva presència en tres reunions de Junts pel Sí prèvies a la investidura de Carles Puigdemont.

Referències: 30/09/2015, 09/10/2015, 22/12/2015.

LLUÍS ESCOLA

Sargent dels Mossos d’Esquadra. L’informe recull l’actuació d’aquest agent dels Mossos d’Esquadra des dels moments previs a que Puigdemont viatgés fins a Brussel·les. Concretament, fan referència a algunes informacions periodístiques que el descriuen com un “agent de paisà de vacances” a qui assumptes interns hauria interrogat per aquesta actuació. Segons les notícies citades per la Guàrdia Civil –desmentides per Puigdemont— el Mosso hauria estat a casa de Puigdemont i l’hauria conduït, amagat, fins a Marsella. Després, hauria tornat a Catalunya per demanar vacances i hauria tornat a Brussel·les per encarregar-se de la seguretat de Puigdemont. Els agents de la Guàrdia Civil creuen que ho va fer amb el “coneixement o fins i tot connivència” dels màxims responsables d’Interior.

LLUÍS LLACH

Diputat de Junts pel Sí. La Guàrdia Civil recorda unes declaracions en que, diuen, “va amenaçar amb sancions els funcionaris que no complissin la llei de transitorietat”.

Referències: 14/06/2016.

LLUÍS SALVADÓ

Secretari d’Hisenda. L’informe fa referència a una conferència de Lluís Salvadó organitzada per l’ANC en que explica l’ampliació de plantilla de l’Agència Tributària Catalana, el desplegament territorial, la gestió de sistemes i el sistema informàtic e-SPRIU. Pels investigadors, el que es va explicar en aquesta reunió queda corroborat amb les escoltes telefòniques que se li van practicar durant la investigació del jutjat d’instrucció numero 13 de Barcelona. En motiu de l’obertura d’oficines de l’Agència Tributària Catalana, recullen com va afirmar que “Catalunya començarà a recaptar quan el procés estigui madur” i sempre que es comptés amb “una participació molt important i una victòria clara” l’1-O. Destaquen que va ser el més implicat públicament en el desenvolupament de l’Agència Tributària i les noves figures impositives de la Generalitat. Concretament, en el projecte ‘Gestoria’, en el disseny de l’impost a les emissions contaminants i en fer gestions per superar les traves que es trobaven amb els ajuntaments de Lleida i Tarragona, que no volien facilitar dades.

Referències: 11/05/2017, 07/11/2016, Correu 1, Trucada 91, Trucada 100, Trucades 101 i 102, Trucada 103, Trucada 104 , Trucada 105, Trucada 106, Trucada 107, Trucada 108, Trucada 109, Trucada 110, Trucada 111, Trucada 112, Trucada 113, Trucada 114 , Trucada 115, Trucada 116, Trucada 117, Trucada 118, Trucada 119.

MARGARITA GIL

Membre del Consell de Garanties Estatutàries. La Guàrdia Civil intercepta una trucada amb Carles Viver i Pi-Sunyer.

Referències: Trucada 45.

MARI MAR FERNÁNDEZ

La Guàrdia Civil la situa en les naus de Bigues i Riells on es va intervenir nombrós material del referèndum.

Referències: Trucada 18.

MARIA JESÚS MARTÍ

Segons els investigadors, membre d’Esquerra. L’agost del 2015 se l’hauria nomenat personal eventual de confiança de la Diputació de Tarragona. Hauria mantingut diferents converses telefòniques sobre el desplegament de l’Agència Tributària Catalana.

Referències: Trucada 43, Trucada 103, Trucada 107, Trucada 110.

MARIA SENSERRICH

Diputada de Junts pel Sí. L’informe destaca que durant la presentació del Codi Tributari de Catalunya i l’aprovació dels llibres primer segon i tercer de l’Administració Tributària, Senserrich hauria assegurat que es posaven "els fonaments d’una estructura d’estat perquè el que es pretén és gestionar per nosaltres la Hisenda Catalana”.

MARINA BORRELL

Directora general de Relacions Exteriors. L’informe la relaciona amb un dels webs del referèndum.

MARTA ESPASA

Directora de Tributs i Jocs de la Generalitat. Segons l’informe, va rebre una trucada de Salvadó explicant-li detalls del desplegament de l’Agència Tributària Catalana.

Referències: Trucada 116.

MARTA PASCAL

Coordinadora general del PDeCAT. L’informe recull unes declaracions assegurant que Catalunya havia de comptar amb un exèrcit i integrar-se plenament a l’OTAN. Això revela, segons la Guàrdia Civil, que s’avançava en la desconnexió també en matèria de seguretat.

Referències: 20/03/2017.

MARTA ROVIRA

Secretària general d’ERC i portaveu de Junts pel Sí. Els investigadors la relacionen amb nombroses negociacions en nom de JxSí. Sobre els preparatius del referèndum, diuen que ella donava les instruccions a Jové i aquest li retia comptes.

Referències: 23/03/2015, 06/07/2015, 29/07/2015, 04/09/2015, 22/12/2015, 23/02/2016, 14/06/2016, 31/08/2016, 22/09/2016, Trucada 25, Trucada 27, Trucada 28.

MARTA SUBIRÀ

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat. Els investigadors anoten una trucada amb Lluís Salvadó. Plantegen la possibilitat d’executar l’impost de contaminació per CO2.

Referències: Trucada 106.

MARTA VILALTA

Directora general de Joventut. La Guàrdia Civil la localitza a les naus de Bigues i Riells on dies després es va intervenir nombrós material del referèndum.

Referències: Trucada 20.

MERCÈ MARTÍNEZ MARTOS

Els investigadors apunten que treballava a la secretaria general de la Vicepresidència, i que seria el contacte de Jové i Garriga amb Pau Furriol. Segons es desprèn de les trucades intervingudes, era una peça clau en una trobada a les naus de Bigues i Riells amb un nombrós grup de persones. Dies després, la Guàrdia Civil va intervenir gairebé 10 milions de paperetes del referèndum en aquelles mateixes naus.

Referències: Trucada 18, Trucada 20.

MERITXELL BORRÀS

Consellera de Governació. La impliquen en l’elaboració d’un projecte de llei de vot electrònic pels catalans residents a l’estranger.

MIQUEL MARTÍN GAMISANS

Secretari de Comunicació del Govern. En una trucada, se’l relacionaria amb les decisions que es van prendre sobre el web del referèndum.

Referències: Trucada 63.

MIQUEL ROYO

Assessor local d’eurodiputats d’ERC. Segons l’atestat, hauria enviat a Lluís Salvadó un document titulat “Seguretat República Catalana: primers plantejaments”.

Referències: Correu 4.

MIREIA BOYA

Diputada de la CUP. Els investigadors recorden que en unes declaracions va remarcar que les eleccions autonòmiques haurien de ser “constituents”. Ho emmarquen en els canvis en el full de ruta traçat per JxSí i la CUP.

Referències: 06/03/2016.

MIREIA VEHÍ

Diputada de la CUP. Se la situa en l’equip negociador de la llei de Seguretat Social. Parla, també, d’unes declaracions de Vehí parlant de la possibilitat de celebrar un referèndum.

Referències: 21/05/2016, 31/08/2016.

MONTSERRAT VENTURÓS

Alcaldessa de Berga. En un punt de l’informe, la Guàrdia Civil recorda la seva detenció per incompareixença davant del jutge, i ho relacionen amb l’interès d’Anna Gabriel de crear un protocol davant les detencions practicades pels Mossos.

Referències: 08/11/2016.

NATÀLIA FIGUERAS

Diputada de Junts pel Sí. La Guàrdia Civil la situa en l’equip negociador de la llei de Seguretat Social.

Referències: 21/05/2016.

NATÀLIA GARRIGA

Directora de serveis de la Secretaria General de Vicepresidència. Els investigadors la situen com a persona “de la total confiança de Jové” i creuen que va col·laborar amb ell per trobar punts de distribució del material de l’1-O.

Referències: Trucada 15, Trucada 17, Trucada 18, Trucada 20, Trucada 31, Trucada 44.

NEUS LLOVERAS

Presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència. La Guàrdia Civil recorda que va assistir a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. A l’informe també hi ha una trucada on Lloveras es posa a disposició de Jové per si s’havia de fer “alguna pressió” en la recerca de locals per celebrar el referèndum.

Referències: 24/01/2017, Trucada 40.

NEUS MUNTÉ

Consellera de Presidència. Els investigadors la situen en diferents reunions sobre el full de ruta. Segons la Guàrdia Civil, Munté va ser la primera en explicitar els canvis que hi hauria en el calendari previst per les forces independentistes. Concretament, es refereix a unes declaracions poc després de formar govern en que la nova portaveu va afirmar que “la convocatòria d’eleccions constituents podria ser el vehicle per a la declaració d’independència”. Posteriorment, en una trucada, Lluís Salvadó hauria comentat que Puigdemont volia nomenar un conseller del referèndum però Munté no volia assumir cap responsabilitat.

Referències: 23/02/2016, 06/03/2016, 31/08/2016, 22/09/2016, Trucada 103.

ORIOL JUNQUERAS

President d’ERC i vicepresident econòmic de la Generalitat. Els investigadors el situen en reunions estratègiques sobre el full de ruta, i el situen com a un dels principals responsables del referèndum, citant per exemple el seu viatge a Brussel·les amb Puigdemont i Romeva per explicar el projecte al Parlament Europeu. Segons l’informe, Comín i Jové li retien comptes sobre les gestions per a poder celebrar l’1-O. Els investigadors també recorden el paper de Junqueras en el desplegament de la nova Agència Tributària de Catalunya durant el febrer del 2017.

Referències: 23/03/2015, 26/01/2016, 23/02/2016, 03/10/2016, 11/10/2016, 24/01/2017, Trucada 22, Trucada 23.

Junqueras Audiencia Nacional Madrid 1 O EFE

Oriol Junqueras arribant a l'Audiència Nacional. EFE

ORIOL SOLER

Empresari i editor. Els investigadors consideren que Soler actuava com a “connector entre el govern català i els presidents de les associacions separatistes”. Destaquen que és el president de la cooperativa SOM, de la que forma part la productora audiovisual Batabat, que es va encarregar de produir el vídeo “Help Catalonia. Save Europe” difós per Òmnium l’endemà que ingressessin a la presó Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Referències: Trucada 1, Trucada 1 BIS, Trucada 42.

PAU FURRIOL

Advocat i membre d’ERC. Segons la Guàrdia Civil, el Govern hauria aconseguit, a través de Sutrias, que Furriol cedís una o diverses naus industrials de Bigues i Riells on es van veure a diferents persones “vinculades al moviment separatista català introduint caixes de cartró i material divers”. Dies després, hi van practicar el principal decomís de material pel referèndum: gairebé 10 milions de paperetes.

Referències: Trucada 14, Trucada 18, Trucada 20.

PERE ARAGONÈS

Secretari d’Economia de la Generalitat. La Guàrdia Civil el considera una “peça clau” en les negociacions pels pressupostos amb la CUP.

Referències: 09/05/2016, 07/09/2016.

PERE SOLER

Director dels Mossos. En una conversa telefònica intervinguda hauria assegurat que els Mossos havien “augmentat la contra vigilància als que han estat més exposats”. Els investigadors entenen que els Mossos protegien els membres de la Generalitat en accions que podien infringir la llei.

Referències: Trucada 47.

PILAR CASTILLEJO

Diputada de la CUP. Els investigadors apunten que durant la negociació dels pressupostos va exigir que s’avancés en la transició nacional.

Referències: 09/05/2016.

RAÜL MURCIA

Assessor especial en matèria de difusió institucional de la Generalitat. La Guàrdia Civil l’identifica en dues de les trucades intervingudes. En una, del 4 de setembre, Jové li diu que han de trobar-se al Palau de la Generalitat juntament amb Jordi Turull per una “qüestió de vida o mort”.

Referències: Trucada 28, Trucada 112.

RAÜL ROMEVA

Cap de llista de Junts pel Sí i conseller d’Exteriors. L’informe destaca que el seu departament i “el cos diplomàtic paral·lel”, el Diplocat, van ser clau per estendre el relat de confrontació amb l’Estat. Citant la premsa, recorden que sota el seu mandat es va ampliar el número de delegacions i es va consolidar un representant permanent davant la Unió Europea. També que durant la campanya electoral assegurar que es proclamaria la independència encara que l’Estat bloquegés l’autogovern o el Parlament. En la gestió del procés, s’hauria mostrat partidari d’apropar-se als independentistes de CSQP.

Referències: 20/07/2015, 03/11/2015, 22/12/2015, 23/02/2016, 31/08/2016, 11/10/2016, 24/01/2017.

ROSA MARIA RODRÍGUEZ

Directora de serveis de T-Systems. La Guardia Civil la relaciona amb la posada en marxa de projectes relacionats amb el web referendum.cat.

ROSA VIDAL

Interventora general de la Generalitat de Catalunya. L’informe explica que Vidal va confirmar que les partides previstes pel referèndum es van bloquejar.

Referències: 09/11/2016.

SANTIAGO VIDAL

Senador d’ERC. La Guàrdia Civil recorda que en una conferència organitzada per Òmnium i l’ANC va explicar que [el Govern] disposava il·legalment de les dades fiscals de tots els catalans. També, segons la Guàrdia Civil, va explicar “pinzellades del que pretenien que fos l’Agència Tributària Catalana”.

Referències: 26/01/2016.

SANTI VIGIL

Director de l’àrea client del CTTI. Hauria tingut una conversa amb Josuè Sallent que, segons l’informe, li explicava com obtenir diners per fer la seva feina.

Referències: Trucada 92.

SERGI MARCÉN

Delegat del Govern a Londres. En una conversa interceptada a Josuè Sallent, els investigadors interpreten que Marcén feia proves de visualització del web del referèndum des de Londres. Abans, Marcén havia estat director d’Estratègia i Innovació del CTTI.

Referències: Trucada 69.

SERGI RUBÍ

Coordinador de l’àrea TIC del departament de Treball, Afers Socials i Família. En una trucada, Josuè Sallent li hauria explicat com fer uns pagaments en el context dels preparatius pel referèndum.

Referències: Trucada 93.

SERGI SOL

Cap de premsa d’Oriol Junqueras. Els investigadors el relacionen amb dues trucades sobre el documental que Jaume Roures preparava al voltant de l’1-O.

Referències: Trucada 1, Trucada 1 BIS.

TONI VARGAS

Treballador del CTTI. En una de les trucades intervingudes se’l cita com a gestor dels DNS del web referendum.cat.

Referències: Trucada 72, Trucada 74.

VICENÇ PEDRET

Empresari i president de Catalunya Sí. La Guàrdia Civil apunta que era a les naus de Bigues i Riells on en un registre es van intervenir gairebé 10 milions de paperetes.

Referències: Trucada 20.

VÍCTOR CULLELL

Secretari per al Desenvolupament de l’Autogovern. A través d’un article periodístic, el situen en el “triumvirat” (amb Pi-Sunyer i Reniu) de “la intel·ligència del procés”. A la recta final dels preparatius per l’1-O, Cullell va ser nomenat secretari del Govern.

Referències: 02/11/2017.

XAVIER BERNADÍ

Director general de Dret i Entitats Jurídiques. Intervé en dues trucades intervingudes, preocupat per la pàgina web sindicaturaelectoral.cat.

Referències: Trucada 77, Trucada 78.

XAVIER MARTORELL

Exdirector dels Mossos. Citant informacions periodístiques, el situen com a enllaç entre Carles Puigdemont i el Mosso d’Esquadra que el va acompanyar a Brussel·les. Segons aquesta notícia, Martorell l’hauria fitxat durant la seva etapa com a directiu del Futbol Club Barcelona. També destaquen que “Xavier Martorell és qui va mostrar la intenció de ‘crear el CNI català’”.

XAVIER PUIG

Àrea TIC de la conselleria d’Exteriors. Els investigadors creuen que Puig s’encarregava de supervisar el registre de catalans a l’estranger de la web referèndum.cat, amb el suport tècnic de T-Systems. En aquest sentit, a l’informe hi consten nombroses trucades de Puig intervenint en la gestió d’aquest web. En una, per exemple, els investigadors indiquen que Puig pretenia justificar una despesa poc creïble. Anteriorment, Puig havia treballat al CTTI.

Referències: Trucada 61, Trucada 64, Trucada 65, Trucada 73, Trucada 80, Trucades 81,82,83 i 84, Trucada 95, Trucada 96, Trucada 97, Trucada 98, Trucada 99.

Informa:ELNACIONAL.CAT (8-3-2018)