MONZÓ, EL GENI DE LES MIL CARES

El síndic de greuges ha rebutjat frontalment la decisió del magistrat Pablo Llarena de denegar la llibertat al diputat Jordi Sànchez perquè pugui assistir a la sessió d'investidura, i ha avisat que la traslladarà a les instàncies europees. "He de dir que, com a síndic, que estic davant d'un dels fets més greus que he contemplat" ja que, segons ha destacat, "en la interlocutòria hi ha una transgressió claríssima" del dret a sufragi actiu i passiu de qualsevol persona. "L'elecció d'un candidat no pot ser mai obturada per una decisió judicial", ha sentenciat.

Rafael Ribó ha especificat que hi ha "bases molt fermes" per mantenir la candidatura de Sànchez, apel·lant tant a la Constitució Espanyola com a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com també al Protocol Addicional del Conveni Europeu de Drets Humans al qual "els òrgans espanyols estan sotmesos". Considera, per tant, que Sànchez "és plenament titular par participar [en la investidura]" d'acord amb els tractats internacionals.

De la mateixa manera, el síndic ha reiterat que l'ens lluitarà pel "fet inqüestionable" que només el president del Parlament "té competències per organitzar el debat d'investidura" i que "el poder judicial no pot substituir de cap manera aquesta funció democràtica". Ribó també ha recordat que la interlocutòria judicial afirma que "a la candidatura hi ha altres integrants" i que "la decisió del jutge no priva Sànchez de participar en la investidura", intervencions que considera inapropiades.

El síndic ha condemnat la decisió que aquest matí ha pres el jutge Pablo Llarena ja que "afecta el dret de milions de persones, ciutadans de Catalunya que van exercir el seu vot el 21 de desembre" i que, afirma, "ha de ser respectada". D'aquesta manera, l'ens ha informat que formalitzarà una queixa davant la sala penal del Tribunal Suprem i que n'informarà al Parlament de Catalunya. Ribó ha volgut recordar, però, que "els únics que poden adreçar-se directament als tribunals són els directament implicats" i que, com a institució, "ho comunicarà a les instàncies europees perquè hi afegeixin les consideracions que creguin oportunes".

Informa:ARA.CAT (9-3-2018)