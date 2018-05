LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

“El 14 de maig hi haurà debat d’investidura, segur”. La convicció de l’equip de Carles Puigdemont a l’hora de descartar la repetició d’eleccions xoca amb el nerviosisme dels seus socis en el futur Govern. La reunió de Junts per Catalunya a Berlín, lluny d’aclarir el pla D per a una investidura viable, va servir perquè Puigdemont guanyi temps i continuï avaluant la terna de presidenciables de cara a un debat el dia 14.

Tot i que oficialment es defensa “aprofitar la finestra d’oportunitats” que suposadament obre la reforma de la llei de Presidència per a una investidura a distància, a JxCat saben que la llei només es publicarà si el Govern central, que controla el DOGC, ho permet i avui mateix Sáenz de Santamaría tindrà sobre la taula l’informe del Consell d’Estat preceptiu al recurs davant el Tribunal Constitucional. Es dona per fet que la norma es recorrerà i suspendrà segurament dimarts, cosa que deixarà sense marge de maniobra el president del Parlament, Roger Torrent, per proposar Puigdemont com a candidat. Això, sempre que es mantingui la negativa a entrar en un escenari de desobediència. Llavors serà el moment de posar un nom alternatiu sobre la taula que assumirà el càrrec com a “president provisional”.

Trucada d’ Artadi a Jové

L’estratègia de JxCat no casa amb la urgència d’ERC per formar Govern. Artadi va comunicar dissabte a la tarda el pla de Puigdemont a Josep Maria Jové, d’ERC, només deu minuts abans de fer-lo públic. La reacció republicana es va vehicular a través d’un missatge d’Oriol Junqueras difós a Twitter: “No hi ha cap republicà del món que deixi les seves eines en mans dels enemics de la República”. Puigdemont confia que el Govern central recorri contra la llei, convençut que el PP és el menys interessat a anar a eleccions, quan podria simplement deixar passar els dies fins a la convocatòria automàtica del 22 de maig. Per a ERC, Puigdemont juga amb foc i augmenta la sensació d’esgotament al bloc independentista, que s’arrisca a un “accident” en un debat d’investidura en què necessita 66 vots. “Som en zona de risc”. El mateix sentiment s’ha instal·lat al PDECat, tot i que oficialment el suport a Puigdemont no mostra fissures.

La llista “curta” de candidats

“Falten pocs dies, però hi ha temps”, és gairebé l’oxímoron en què està instal·lada la cúpula de JxCat. La llista de candidats que hi ha sobre la taula ja “és curta”. Puigdemont sempre va confiar que el substituís Elsa Artadi però en la recta final s’ha descartat sotme­tre-la a pressió i es té en compte el paper que pot tenir no només dins del Govern, sinó en el futur de JxCat. A RAC1, Artadi va assenyalar que “cadascú haurà de fer el rol que li toqui en el moment que li toqui. És un moment bastant especial com per pensar en aspiracions personals”. De manera que, a falta de candidat “idoni”, Puigdemont vol avaluar pros i contres i sotmetre l’elecció a consulta al seu grup de confiança. En la reunió de dissabte amb els diputats no es va abordar la qüestió –tampoc en el sopar posterior–, però des de divendres al migdia, Puigdemont ha limitat els aspirants i descartat experiments. Els noms continuen sent un secret però les travesses en el mateix grup van de Josep Costa a Quim Torra, passant per un alcalde que reprodueixi l’“operació Puigdemont” d’ Artur Mas. Puigdemont no ha decidit com escenificarà la designació –es descarta una altra cita del grup a Berlín– i hi ha cert debat a l’equip del president cessat sobre com s’ha d’executar la presa de possessió del nou president català. Artadi va dir que Puigdemont serà investit “ara o més endavant, segur”. Però el que queda clar és que la provisionalitat del càrrec “no suposa que hi haurà un Govern dèbil”.

Vots en perill pel calendari

Puigdemont és “especialista a dilatar les decisions”, afirmen a JxCat, cosa que augmenta els riscos. Per a una investidura viable s’ha de garantir almenys l’abs­tenció de la CUP i, ara també, el vot favorable dels dos diputats de Demòcrates dins d’ERC. Antoni Castellà va anunciar ahir que el seu partit sotmetrà a consulta de la militància el candidat del pla D.

També pot influir el tempo ju­dicial. El TC té pendents d’admissió a tràmit i resolució els recursos de Cs i PP sobre el vot delegat de Puigdemont i Comín. L’excon­seller té una vista davant el tribunal de Brussel·les que tramita la seva extradició el dia 16 i una variació de les mesures cautelars a què està sotmès podria posar en risc la ­delegació del seu vot. En la mateixa situació es troba Puigdemont, tot i que el tribunal de Schleswig-Holstein inicialment no resoldrà abans del dia 22. A més, a partir d’avui, el jutge del Suprem Pablo Llarena ha citat els processats que no són a la presó, dels quals només Lluís Guinó és diputat, per comunicar-los que els portarà a judici. I dimecres es veuran a la Sala Penal els recursos de llibertat de Carme Forcadell, Dolors Bassa, i els exconsellers i diputats Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. Si la Sala a més confirma les ordres de processament dels diputats presos –els tres esmentats més Junqueras i Jordi Sànchez, quedaran suspesos com a parlamentaris, cosa que obligarà a una substitució ràpida que garanteixi els 66 vots per a una investidura en segona volta que permeti formar Govern.

El comissionat del 155 per “avergonyir” el Govern central

Els deures del futur Govern comencen pel nomenament d’un comissionat del 155. L’estructura de l’Executiu està consensuada al detall amb ERC però els republicans van veure ahir com s’afegia aquesta estructura a la Presidència de la Generalitat sense cap consulta. La idea de Puigdemont és el resultat de diferents propostes que se li havien posat sobre la taula, començant per la de redactar un llibre blanc sobre els efectes del 155 en la Generalitat, conselleria a conselleria, partida a par­tida pressupostària, i que inclogui els damnificats, principalment del tercer sector i el món cultural. Puigdemont va defensar davant els seus diputats la figura del comissionat com a “relator” del “balanç de danys” dels sis mesos d’intervenció, conscient a més que aquesta figura administrativa li permetrà participar en les reunions del Consell Executiu.

Junt amb el pla de Puigdemont, alguns diputats havien estat treballant en la idea de posar en marxa una comissió d’investigació del 155. Puigdemont va defensar conjugar les dues iniciatives per “avergonyir” el Govern de Rajoy. A JxCat són conscients que Soraya Sáenz de Santamaría i Enric Millo esgrimiran un informe del Consell d’Estat que els eximeix de donar explicacions al Parlament i, a més, des de l’ Executiu central s’assenyala que si el 155 prohibeix decisions en contra del seu contingut mentre està en vigor, molt menys participarà en investigacions posteriors.

El Diplocat, pendent dels jutjats

En paral·lel es posarà en marxa un pla per recuperar tant l’estructura com el personal que ha estat cessat pel Govern central, malgrat que les prioritats no són clares. Tot i que a la Moncloa es fa un èmfasi especial en el fet que Puig­demont “s’està jugant un altre 155”, l’equip del president cessat sap de les dificultats, per exemple, de recuperar sense més ni més l’estructura del Diplocat. En aquest cas, es posa èmfasi en els “dubtes sobre la dissolució” de l’organisme, que era un consorci amb personalitat jurídica pròpia format per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i diferents entitats socials i econòmiques de la ciutat. Tant el Consistori que dirigeix Ada Colau, com l’ ACM van presentar recursos contenciosos administratius contra la instrucció del Ministeri d’Hisenda de tancar el Diplocat. La decisió dels tribunals és un misteri, però el que tenen clar JxCat i ERC és que caldrà muntar tota l’estructura d’ Exteriors. Aquesta àrea de Govern ha quedat en mans d’ERC i l’exconseller Raül Romeva, en presó preventiva, continuava sent el candidat al càrrec.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (7-5-2018)