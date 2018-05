LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El Consell d'Estat ha avalat per unanimitat el recurs del govern espanyol contra la reforma de la llei de presidència. L'organisme ha celebrat aquest dilluns una reunió extraordinària que s'ha allargat més de dues hores on, a diferència del gener, quan l'executiu va recórrer contra el debat d'investidura de Carles Puigdemont, ha decidit avalar la impugnació amb un dictamen positiu. Ara l'executiu de Mariano Rajoy ha de reunir el consell de ministres per presentar el recurs contra la llei, però abans cal que la reforma sigui publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Fonts de la Moncloa no comptaven, aquest matí, celebrar la reunió durant el dia d'avui.

El Tribunal Constitucional (TC) té convocat un ple ordinari a partir de demà fins dijous i té previst abordar la suspensió aquesta mateixa setmana, després que Junts per Catalunya decidís dilatar fins al dilluns 14 de maig el pla D, a l'espera que el TC vetés altra vegada, previsiblement, la investidura a distància.

El govern espanyol va decidir divendres presentar el recurs perquè el consell d'Estat l'avalués, i va deixar clar que té tota la intenció d'impedir qualsevol intent d'investidura de Carles Puigdemont. Mentrestant, el president de la Generalitat va decidir aquest cap de setmana en una reunió amb el grup parlamentari que intentarien la seva investidura per esgotar totes les opcions, abans d'apuntar a un nou candidat. Però de moment no és clar que hi hagi cap finestra d'oportunitat perquè el president del Parlament, Roger Torrent, pugui convocar un debat d'investidura a l'empara de la nova llei de Presidència, perquè si no es publica al DOGC, que controla el govern espanyol a través del 155, no té vigència, i podria néixer morta si així ho decideix el TC aquesta setmana.

A l'executiu tenen pocs dubtes que l'alt tribunal admetrà a tràmit el seu recurs, amb la consegüent suspensió automàtica de la norma. De fet, aquest cop el Consell d'Estat ha respost sense fissures i ha compartit de ple l'estratègia de Mariano Rajoy, malgrat que el consell de ministres va acordar impugnar al llei abans i tot que el Parlament votés la reforma per a la investidura a distància. No va passar el mateix el gener, quan la Moncloa va decidir tirar pel dret i presentar el recurs al Tribunal Constitucional per aturar tant sí com no la investidura a distància de Puigdemont.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, s'ha referit aquest dilluns a la decisió del Consell d'Estat, i ha assegurat que "els independentistes saben perfectament que això no era possible" i els ha acusat d'estar "enredant". Després de la reunió de l'executiva popular en la qual s'ha abordat la qüestió, Maillo ha dit que no descarten que s'intentin fer passos per fer servir la llei, però ha avançat que hi haurà en els pròxims dies un consell de ministres extraordinari per tal de fer efectiva la presentació del recurs.

