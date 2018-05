LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

"Confrontació"

Pep Martí

Confrontació. Junts per Catalunya ha tancat aquest cap de setmana a Berlín l’estratègia que ha de seguir aquests mesos vinents, que consisteix a mantenir la confrontació amb l’estat espanyol. A curt termini, la formació de Puigdemont descarta de fer eleccions al juliol i, per tant, investirà un president la setmana que ve, però no tanca la porta a tornar-ne a convocar la primavera de l’any que ve, coincidint amb les municipals i després de les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra els líders independentistes, que hauran estat jutjats a la tardor.

La conclusió de l’anàlisi del grup parlamentari de Junts per Catalunya és que ara cal fer govern, tal com defensen ERC i el PDECat, i possibilitar l’aixecament del 155. La intenció és que dimecres 16 d’abril ja hi hagi nou president, que no serà Puigdemont perquè el govern espanyol ja ha anunciat que demana al Constitucional la suspensió de la llei de presidència que permetia la investidura a distància i la possibilitat de la desobediència s’ha descartat. El nom del futur president o presidenta l’anunciarà aquesta setmana Puigdemont en una intervenció en què explicarà per què no ha estat possible la seva investidura i establirà les línies d’una legislatura que preveu breu, però intensa per la tensió amb l’estat espanyol, segons fonts presents a la reunió de Berlín. El futur president serà provisional perquè Junts per Catalunya confia a poder-lo investir en un futur.

El càlcul que fa Junts per Catalunya és que, tot i l’aixecament del 155, l’estat continuarà blocant la Generalitat amb el Constitucional o amb la intervenció dels comptes, de manera que farà impossible una legislatura normal. Caldrà afegir-hi encara el judici als dirigents independentistes empresonats, a la tardor. Si les sentències, que sortiran a la primavera, són dures, com sembla que passarà, i no hi ha hagut gests com l’acostament de presos, Junts per Catalunya no descarta de tornar a convocar eleccions, acabat el periple judicial, fent-les coincidir amb les municipals, per donar una nova resposta a l’estat espanyol amb les urnes.

Aquesta estratègia no és compartida per Esquerra, que opta per una legislatura estable amb l’objectiu d’ampliar la base de l’independentisme gràcies a l’aplicació de polítiques socials des del govern, tal com ha plasmat en la ponència ‘Fem República’, que s’ha de discutir en una conferència nacional que es farà a final de juny. Tampoc no ho acaba de veure clar el PDECat, però públicament fa pinya amb Puigdemont mentre espera d’esdeveniments.

Des del punt de vista estrictament legal, a partir del 27 d’octubre d’enguany ja es podran convocar eleccions, perquè haurà passat un any de la convocatòria que va fer Mariano Rajoy per al 21 de desembre. Si s’ha aixecat el 155, la competència per convocar-les les tindrà el nou president de la Generalitat provisional, que teòricament ha de ser investit la setmana que ve. Si la legislatura arrenca, cosa que encara no es pot garantir, tindrà la clau de la seva durada. Una legislatura que es preveu complicada perquè els punts de partida de Junts per Catalunya i ERC són ara com ara molt distants.

Informa:VILAWEB.CAT (7-5-2018)