LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Era qüestió de temps. L’unionisme de carrer ja havia donat símptomes de voluntat per mostrar la seua força, en el sentit més estricte de la paraula. Durant mesos han estat concentrats a la Plaça Catalunya de Barcelona, on els caps de setmana acampaven davant els qui abans decidiren fer-ho per protestar contra la no-investidura de Carles Puigdemont. Les manifestacions de Societat Civil Catalana volien donar aires de civisme a l’unionisme que, en alguns casos, s’organitzava per actuar en l’anonimat facilitat per la foscor. Conegudes són les agressions protagonitzades darrerament a comarques com el Bages o l’arrencada de llaços grocs en pobles del Maresme. Personatges implicats en aquells afers i d’ideologia ultra, com Jaime Vizern, representen els actuals GDR.

Els mateixos que en la tarda i nit de dilluns s’han encarregat de retirar símbols antirepressius amb l’excusa de “netejar” el carrer. Jaime Vizern, qui també presideix la plataforma neòfita Democracia y Unidad Española -que es diferencia d’SCC adduint a la no recepció de subvencions- és el portaveu dels GDR i un dels qui es va presentar a Waterloo disfressat de Guàrdia Civil per intimidar Carles Puigdemont.

I també el qui des dels mitjans ha defensat l’anomenada “Operació Troia”. Defensada pel mateix Vizern en diversos mitjans, ha reconegut que malgrat el missatge estricte de “neteja de carrers” emès des de l’organització, el fons era polític. Així li contestava al tertulià Bernat Dedéu en una intervenció a TV3. Patrocinats també per mitjans estatals que ressalten la iniciativa com a “constitucionalista”, és ben sabut que molts dels seus patrocinadors pertanyen al món ultra. Alhora, malgrat justificar que la intenció era “netejar” el mobiliari urbà i les façanes públiques de símbols independentistes i que demanaven la llibertat dels presos, també s’ha vist com en anteriors ocasions retiraven estelades de balconades particulars.





En la tarda de dilluns, concretament, els CDR convocaven nombroses persones davant el Departament d’Ensenyament, a la Via Augusta de Barcelona. Eren las 19.30 h, el mateix moment en què hi havia convocada una concentració espanyolista. L’objectiu: llevar els llaços grocs que els convocats pels CDR anaven penjant. Cosa que han fet. No sense tensió, com calia esperar. La cosa, però, no va anar a més. La mateixa escena s’ha repetit en diverses escoles ubicades a la Via Augusta i a l'adjacent Travessera de Gràcia.

La segona i darrera convocatòria era convocada a les 22.00 h a la plaça Francesc Macià de Barcelona per continuar amb la “neteja”. No han tardat una hora a dissoldre la concentració que, com calia esperar, ha rebut la resposta dels CDR, que hi han protestat. Els unionistes, molts d’ells identificats amb barretines (i alguns també amb passamuntanyes), no han arribat a moure’s de la plaça, pel que no han complert el seu objetiu. Tot ha quedat en una sèrie d'exaltacions a Tabàrnia.

Aquest ha estat el nou episodi tens, tot i que sense més conseqüències. Reconfortats amb la impunitat i aplaudits per alguns mitjans, però, caldrà espera per veure si els pròxims dies es donen noves situacions no exemptes de violència. Tal com ja ha passat darrerament en alguns indrets de la Catalunya interior.

Informa:ELTEMPS.CAT (8-5-2018)