LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El Parlament ha commemorat el setanta-tresè aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial amb la tradicional ofrena de la Mesa al monument en memòria dels voluntaris catalans morts en defensa de la llibertat, al quan han assistit els presidents de l’Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França i l’Associació Catalana d’Ex-Presos Polítics del Franquisme, Lluís Martí Bielsa i Carles Vallejo respectivament, i membres d’aquestes dues associacions. El Parlament commemora des del 2001 amb aquest acte la fi de la Segona Guerra Mundial, el 8 de maig de 1945, dia que l’Alemanya nazi va presentar la rendició incondicional. I en la seva intervenció, el president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida a les noves generacions perquè "no oblidem el que va passar, i recordar és també no callar, perquè molta gent va lluitar encadenant dues guerres, l'espanyola i la Segona Guerra Mundial, defensant uns principis fonamentals que avui ens toca a nosaltres defensar amb la paraula".

Torrent, que ha demanat que "recordem la valentia d'homes i dones que van lluitar contra l'horror nazi i feixista", ha alertat que "avui veiem amb preocupació com prenen força determinades idees polítiques que discuteixen valors i drets fonamentals d'Europa, i no podem callar davant la situació que ens fa veure als nostres carrers i places determinades manifestacions amb simbologia nazi i feixista". El president del Parlament ha fet una crida a "connectar la lluita d'aquells catalans i espanyols amb la lluita d'avui, les generacions passades amb les generacions d'avui", ha sentenciat. "Momés si no callem i recordem serem capaços d’evitar que la serp del feixisme i el nazisme no torni a sortir de l'ou. Honorem la seva memòria lluitant democràticament pels drets i les llibertats fonamentals", ha demanat el president de la cambra.

Per altra banda, Torrent ha dit que el Parlament de Catalunya, "la seu del diàleg", ha de servir no només per "confrontar ideees a través de la paraula, sinó també per recordar d'on venim i qui som, i recordar totes les generacions que abans de nosaltres i en circumstàncies encara molt més dures van lluitar pels seus ideals, els seus valors i uns principis que ens agermanen i que avui podem defensar amb la paraula".

L’acte, al Parc de la Ciutadella, ha comptat amb representants de tots els partits tret del PP, que ha justificat l’absència per “falta de diputats disponibles”, i no pas per “cap ànim de fer boicot”. A diferència de l’acte en homenatge a les víctimes del franquisme, en què el PSC, el PP i CS no hi van anar, acusant el president del Parlament, Roger Torrent, de polititzar aquell acte que se celebra cada any.

Informa:ELMON.CAT (7-5-2018)