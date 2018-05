LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El ple del Tribunal Contitucional (TC) ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d’empara de Cs que demanava suspendre el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín. El ple, però, no dicta les mesures cautelars i, per tant, la delegació del vot dels dos diputats continua vigent. En el recurs de Cs, presentat la setmana passada, la formació d’Albert Rivera sol·licitava al tribunal que acordés mesures cautelars urgents (mesures cautelaríssimes) per suspendre la capacitat dels dos diputats de votar a distància. A la providència, els magistrats argumenten que no “s’aprecia la urgència excepcional” que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes. El ple obre una peça separada i dona un termini de tres dies a la Fiscalia i al recorrent perquè presentin al·legacions.

D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos d’empara de l’expresident Oriol Junqueras i de l’excandidat a la presidència de la Generalitat Jordi Sánchez contra la seva presó preventiva i la prohibició del Tribunal Suprem per poder anar al Parlament en representació dels seus votants.

El TC ha obert una peça separada per poder estudiar la possible suspensió de les presons preventives de tots dos, una suspensió que en qualsevol cas sembla poc probable. Tots dos van presentar el recurs contra la decisió del Suprem de mantenir-los la presó preventiva perquè consideren que el tribunal competent per a la seva causa no és el Suprem sinó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i perquè no hi ha motius per mantenir la mesura cautelar de presó

El govern espanyol aprovarà el recurs d’inconstitucionalitat contra la norma que permetria investir Puigdemont a distància





També el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat un Consell de Ministres extraordinari aquest dimecres a les 11 del matí a La Moncloa per aprovar el recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma de la llei de la presidència de la Generalitat de Catalunya aprovada pel Parlament amb els vots de JxCAT, ERC i la CUP. L’executiu espanyol actua d’acord al criteri del Consell d’Estat –que aquest dilluns va avalar la impugnació- i registrarà l’escrit al Tribunal Constitucional amb immediatesa perquè aquest el pugui admetre a tràmit al ple d’aquesta setmana, que s’allarga de dimarts a dijous. L’admissió a tràmit del recurs per part dels magistrats del TC implicarà la suspensió automàtica i cautelar de la reforma durant un període de cinc mesos, i impedirà d’aquesta manera que el Parlament pugui investir a distància el candidat de JxCAT, Carles Puigdemont.

