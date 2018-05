LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El jutge de Badalona que aquest dilluns va obligar una núvia a treure’s la xapa de presos polítics per casar-se al registre civil defensa la seva actuació escudant-se el fet que ell és la màxima autoritat a la sala, i que la llei orgànica del poder judicial li atorga plenes competències per practicar aquesta ordre, vulnerant el dret a la llibertat d’expressió, recollit a l’article 20 de la Constitució espanyola. Fonts del TSJC, a qui correspon la vetlla dels registres civils, han explicat a El Món que el jutge de Badalona “considera que la celebració del casament és un acte jurisdiccional –de fet, es considera un acte purament administratiu, que també duen a terme els ajuntaments sense la presència de cap jutge-, i que per tant, està facultat per la llei orgànica com a “policia d’estrades”. Això vol dir que “dins de la sala és el jutge la màxima autoritat i pot fer servir les disposicions jurisdiccionals que corresponguin”, aclareixen fonts del TSJC, sense que en cap cas es posicionin a favor ni en contra de la decisió del magistrat.

Emparant-se en l’article 193 de la llei orgànica del poder judicial, el jutge defensa que tenia el dret d’obligar la núvia a treure’s la xapa de presos polítics perquè “ell és qui vetlla per la neutralitat dins de la sala”, una decisió que li correspon "en exclusiva". Així, fonts del TSJC expliquen el que el jutge va considerar oportú posar com a condició per celebrar l'enllaç que amagués la xapa “per tal de mantenir la neutralitat de l’acte jurisdiccional que s’estava celebrant i que requeria del principi d’imparcialitat". En aquest sentit, afegeixen fonts del TSJC, "el jutge considera que l’exhibició de símbols trenca aquesta imparcialitat”.

El jutge degà de Badalona: “Ha de prevaldre la llibertat d’expressió”

El Món s’ha posat en contacte amb el jutge degà de Badalona, Josep Maria Noales. A títol personal, i no en nom de tots els jutges de la ciutat, perquè no ha pogut celebrar cap reunió per consensuar una posició, Noales és contundent: “A la núvia l’empara la llibertat d’expressió, considero equivocada la decisió del jutge, perquè la limitació del dret d’expressió i opinió requereix d’una regulació específica, que no és dóna en el cas d’un casament perquè no és un acte jurisdiccional, i també requereix proporcionalitat, que no hi és perquè no hi ha cap queixa a la sala ni hi ha cap conflicte que calgui dirimir i que pugui veure’s condicionat per un símbol d’una xapa”. El jutge degà de Badalona afegeix que “els drets fonamentals han de tenir sempre una interpretació favorable, i sempre que hi hagi un supòsit de conflicte prima el dret de la llibertat d’expressió”. I afegeix que “el jutge actuava com a autoritat administrativa, com que en un casament no hi ha conflicte, aquest deure de neutralitat a què apel·la dins de la sala, al meu entendre no queda emparat”.

Per contra, Josep Maria Noales reconeix que el cas dels advocats i els llaços grocs és diferent. “Sí que hem vist que en judicis, el jutge requereix a un lletrat que es retiri de la toga un llaç groc o un altre símbol, però en aquest supòsit les togues sí que estan regulades i els professionals només poden portar les medalles i plaques que corresponguin, però cap altre distintiu. En aquest sentit, la decisió de jutges que requereixin que es retiri el llaç groc és correcta”, argumenta. Dit això, insisteix, “la núvia hi era en qualitat de ciutadana i no d’advocada, i no està subjecta a les normes reglamentàries d’un acte processal. Ha de prevaldre l’article 20 de la Constitució espanyola, del dret a la llibertat d’expressió i opinió”, conclou.

En la mateixa línia s’ha expressat a El Món el president de Drets, Sergi Blàzquez, que considera “no hi ha cap base legal per obligar la núvia a treure’s la xapa o un llaç groc”, perquè “s’ataca la llibertat d’expressió, un dret fonamental reconegut a la Constitució que en cap cas no queda suspès per entrar en un edifici públic”. Blàzquez creu que el jutge s’ha emparat en una normativa que sí que prohibeix la propaganda política, però en el cas dels lletrats, no pas d’una núvia. Portant-ho molt al límit, creu el president de Drets, el jutge podria fer treure un símbol d’un partit polític concret, però “aquesta xapa no és propaganda política en cap cas, pensi el que pensi el jutge”. I conclou que el jutge de Badalona ha vulnerat un dret constitucional bàsic.

La sala de Govern del TSJC determinarà qui té raó

El jutge degà de Badalona rebrà la parella de nuvis per tal de conèixer la seva queixa. Però la Nora i la seva parella volen anar més enllà de la denúncia periodística itiraran endavant una demanda judicial. En paral·lel a aquest procés, presentaran també una queixa al TSJC per tal que la Sala de Govern determini si s’ha vulnerat o no un dret. En aquest sentit, el TSJC explica que en cas que els afectats presentin una queixa sobre el jutge, “la Sala de Govern del TSJC faria la tramitació ordinària de la queixa, i a partir d’aquí es designa un ponent aleatori, que demana un informe sobre els fets succeïts per tal d’emetre una conclusió”. Així doncs, serà la pròpia justícia la que determini si la Nora i la seva parella han tingut un casament ajustat a dret, o si per contra, el propi jutge ha vulnerat els seus drets obligant-los a casar-se sense la xapa dels presos polítics.

Informa:ELMON.CAT (9-5-2018)