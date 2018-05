LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

"Que paguen el 155"

«Documentar la repressió exercida d'una manera arbitrària a partir d'una interpretació clarament anticonstitucional de l'article 155, no s'ha d'entendre únicament com un dret, sinó com una obligació del futur govern de la Generalitat»

Vicent Partal





La polèmica sobre les eleccions i sobre qui ha de ser el president provisional eclipsa la proposta, apareguda també aquestes darreres hores, de crear un comissionat de la Generalitat per a documentar el mal que ha fet al país, i molt concretament a l’administració, l’aplicació del 155.

No se sap encara amb detall com acabarà essent aquesta figura, però la tasca que ha de fer sembla tan evident com clara i necessària. L’oficina que es cree sota el seu mandat hauria de documentar, paper a paper, euro a euro i ordre a ordre, de quina manera els ciutadans han –hem– estat víctimes de l’aplicació del 155. Quantes coses s’han paralitzat, quanta feina ha restat sense fer, quants servidors públics han estat acomiadats o represaliats, quantes estructures han fet malbé, quants serveis han estat greument afectats, quants diners de tots han gastat i quants que haurien d’haver gastat han frenat arbitràriament. I qui ho ha fet. I a les ordres de qui.

Qui ho ha fet de Madrid estant, però també qui ho ha fet a Catalunya. Perquè no es pot passar per alt que dins la Generalitat hi ha hagut en general una resistència noble al colp d’estat, però també episodis dignes del règim d’ocupació de Vichy. Evidentment, no s’ha d’exigir que ningú siga un heroi, però tampoc no cal fer la feina bruta dels altres, estalviant-los la responsabilitat, solament per salvar la cadira.

Sense ànim de revenja caldrà, doncs, fer aquest repàs. Caldrà saber fil per randa i documentadament què ha passat. És obvi que el bloc del 155 refusarà de col·laborar-hi, això ja ho sabem. Faran veure que la majoria parlamentària i de govern no té el dret de repassar papers ni d’acumular proves de tot allò que ha passat, encara menys d’exigir-ne responsabilitats. Llegeix més...