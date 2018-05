LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Avís per a navegants o, en aquest cas, avís per als docents que exerceixen en escoles i instituts de Catalunya. L’Estat no en deixarà passar ni una i actuarà amb tota la duresa de la llei, i també amb tota la policia que faci falta, per combatre qualsevol indici del que el relat oficial anomena “adoctrinament polític” de nens a l’escola per part dels mestres partidaris de la independència. Aquesta és la lectura que es pot fer de la reunió que ahir es va celebrar a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya per analitzar el cas dels guàrdies civils que han denunciat que els seus fills van ser víctimes de vexacions per part del professorat de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca l’endemà del referèndum de l’1 d’octubre.

Per la trobada –amb la presència destacadíssima del número dos del Ministeri de l’Interior i del número dos d’Educació, José Antonio Nieto i Marcial Marín, respectivament–, hi van desfilar totes les condecoracions al mèrit policial imaginables, ja que també hi van assistir el cap de zona de Catalunya de la Guàrdia Civil, el tinent general Ángel Gonzalo, i el cap superior de policia de Catalunya, Sebastián Trapote.

Per part dels pares, van ser nou els que es van presentar a la cita, vuit homes i una dona. Els homes vestien tots l’uniforme de gala de la Guàrdia Civil, amb el tricorni corresponent. La comitiva de pares va arribar i va marxar a bord d’un minibús de color blau fosc, amb els vidres tintats, que procedia de la caserna de Sant Andreu de la Barca. Els pares van ser inaccessibles per als mitjans de comunicació que van estar esperant a l’exterior de la delegació del govern espanyol a Catalunya durant les dues hores que va durar la reunió, ja que la furgoneta va entrar directament a l’interior del recinte. Tampoc van tenir cap contacte amb els periodistes els dos secretaris d’estat, que van entrar i sortir del lloc de la reunió a bord d’un cotxe oficial.

L’evidència que l’Estat vol tractar l’afer com una qüestió policial i no educativa rau en el fet que fins ara ha estat el Ministeri de l’Interior el que ha pres la iniciativa i ha informat del cas, parlant en representació dels dos ministeris afectats. En aquest sentit, va ser el departament presidit per José Ignacio Zoido el que el dia 1 de maig va difondre un comunicat de premsa per anunciar la reunió que es va dur a terme ahir. En el comunicat s’explicava que els dos secretaris d’estat es desplaçarien a Catalunya amb l’objectiu de fer costat als pares que havien denunciat les presumptes humiliacions als seus fills i per informar-los de l’estat de les investigacions policials. Entre els temes a tractar, també hi havia informar d’altres supòsits d’adoctrinament a les escoles investigats a Catalunya.

Els bons i els dolents

El comunicat, tot i advertir que són uns fets que estan sota investigació judicial i que cal preservar la presumpció d’innocència, deixa clar que l’Estat ja ha decidit qui són els bons i qui són els dolents en l’afer, perquè l’objectiu dels secretaris d’estat en la reunió d’ahir era “manifestar-los [als pares] que, independentment de les actuacions judicials en curs, sempre els faran costat, i que comparteixen la seva indignació per actituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies d’un centre educatiu”.

Segons la nota del dia 1 de maig, José Antonio Nieto i Marcial Marín estan seguint el cas de Sant Andreu de la Barca “des de fa setmanes”, tot i que la decisió d’organitzar la trobada d’ahir no es va fer pública fins que la fiscalia de delictes d’odi va obrir diligències i el cas va ser degudament esbombat per la premsa, amb la difusió inclosa de les fotografies dels mestres acusats de protagonitzar els actes vexatoris. Tot plegat va comportar una dura reacció de Ciutadans, amb una polèmica piulada del seu líder, Albert Rivera, que exigia mà de ferro contra els mestres. I tot seguit es va anunciar la reunió d’ahir a Barcelona.

Tot i que la trobada havia tingut aquests antecedents i havia estat feta pública pel mateix govern espanyol, el tractament mediàtic que ahir en van fer va anar en un sentit totalment contrari. Es va produir una total opacitat informativa amb l’argument que es tractava d’una “reunió de caràcter privat”. Tot i aquest caràcter de privacitat, la presència també del delegat del govern espanyol, Enric Millo, i el fet que els guàrdies civils que hi acudien en qualitat de pares de l’institut portessin l’uniforme de gala, van conferir a l’acte un to d’oficialitat, si més no en l’aparença.

L’agència Efe va atribuir aquest mutisme informatiu a una decisió dels mateixos pares de no voler parlar amb la premsa per “rebaixar la tensió” que s’ha generat a l’entorn dels fets, segons van explicar fonts coneixedores de la reunió. Aquestes mateixes fonts citades per l’agència Efe rebaixaven a sis el nombre de pares que hi van assistir.

Concentració al matí

La celebració de la reunió a la delegació del govern espanyol no va aixecar cap mena d’expectació ciutadana, tret de la concentració al carrer Mallorca d’un nombrós grup de periodistes. Al matí, la zona va estar una mica més animada, ja que hi va tenir lloc una concentració convocada per Comissions Obreres per protestar contra la criminalització de l’escola catalana que perpetra l’Estat espanyol.

“Venim a denunciar la campanya de pressió i d’assetjament de què estem sent objecte els treballadors de l’educació a Catalunya”, va afirmar el secretari general de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, Manel Pulido, davant la cinquantena de persones que es van afegir a la protesta. Pulido, acompanyat de la responsable d’Ensenyament Públic, Marta Tejedor, i la responsable d’Ensenyaments Privats, Lourdes Sindreu, es va reunir amb el subdelegat del govern, Emilio Ablanedo, per reclamar a l’executiu de Mariano Rajoy “un pronunciament clar de defensa dels treballadors de l’educació a Catalunya”.

LES XIFRES

9

progenitors (vuit pares, amb l’uniforme de gala de la Guàrdia Civil, i una mare) van assistir a la reunió d’ahir.

9 professors

de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca estan investigats pel seu tracte a fills de guàrdies civils.



Pujol i Rigau donen suport a l’escola

El que va ser president de la Generalitat durant 23 anys, Jordi Pujol, i la consellera d’Ensenyament durant els governs d’Artur Mas, Irene Rigau, protagonitzaran el dia 30 de maig un acte que té com a objectiu posar de manifest el seu ple suport al model d’escola que funciona a Catalunya. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès amb el títol La llengua catalana, una acció de govern. Diàleg entre Jordi Pujol i Irene Rigau.

Precisament el tema de l’escola i la defensa del model català ha motivat l’últim article que Jordi Pujol ha publicat en el seu lloc web, associacioserivol.cat . En aquest article, titulat Sobre llengua i convivència, Pujol recorda que l’escola catalana s’ha fonamentat en un model d’inclusió a través de la llengua. En el seu escrit, Pujol adverteix que en els moments actuals hi ha persones rellevants de l’Estat espanyol que s’han marcat l’objectiu de posar fi a la immersió lingüística per afeblir la realitat nacional de Catalunya.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-5-2018)