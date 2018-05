LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Només un dia després que acabés la ronda per confirmar els processaments a tots els processats per rebel·lió, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha confirmat aquest dimecres els delictes de rebel·lió, malversació i desobediència. En una interlocutòria de 85 pàgines, rebutja els recursos de reforma tant del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com de 22 processats més. No respon als consellers Toni Comín i Meritxell Serret, exiliats a Bèlgica, que no s'han personat en la causa i no han presentat cap recurs.

Ara les defenses tenen cinc dies per presentar un nou recurs a la sala d'apel·lacions, qui revisa les decisions de Llarena. Un cop apel·lacions es manifesti -la previsió és que tardi aproximadament un mes, segons fonts jurídiques-, s'hauran confirmat els processaments i el Suprem podrà procedir a suspendre els diputats del Parlament que estan en presó preventiva. L'únic que no presentarà recurs d'apel·lació és Jordi Cuixart, que en el seu moment ja va presentar el de reforma de forma subsidiària, és a dir, que si Llarena el rebutjava anés directament a la sala d'apel·lacions.



Les novetats del jutge

Tot i confirmar sense sorpreses els processaments per rebel·lió, malversació i desobediència, Llarena obre la porta per primer cop a la possibilitat de què els fets puguin ser també qualificats amb els delictes de sedició i conspiració per a la rebel·lió, que comporten fins a 15 i 7 anys de presó, respectivament. És a dir, obre la porta a rebaixar els delictes -com ja va fer fa unes setmanes la sala d'apel·lacions en la resposta crítica a la justícia alemanya. Indica que, en el "cas hipotètic que no s'acreditessin aquests delictes", no s'haurien d'arxivar la causa sinó que tots els acusats de rebel·lió es podrien jutjar per un delicte de sedició o, fins i tot, per conspiració per a la rebel·lió.

Ara bé, insisteix que ell considera acreditada la violència, i que com a mostra de la "insurrecció" de l'independentisme, que va portar a la "lesió de molts agents". És més, apunta que "la violència va ser de tal envergadura que dos dies després de la votació i que s'impulsessin noves mobilitzacions amb talls de carreteres", Felip de Borbó va haver de dir un "missatge a la ració" i reclamar al govern de la Generalitat que respectés l'ordre constitucional democràtic.

També parla de les empreses que van marxar de Catalunya i assegura que un total de 3.000 van deslocalitzar-se, amb un volum de facturació de 44.000 milions d'euros, així com el govern espanyol "va haver de sortir del pas d'una delicada retirada massiva de fons de les entitats financeres domiciliades a Catalunya".

Matís a les paraules de Montoro

La interlocutòria de Llarena també respon finalment al ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Es reafirma en què hi ha delicte de malversació i conclou que les dades de l'informe d'Hisenda, que el ministre va enviar-li la setmana passada, acrediten aquest delicte. És més, acusa les defenses de tergiversar les paraules de Montoro. Destaca que els investigats "han silenciat part de les manifestacions del ministre" sobre les despeses de l'1-O i que incloïen més "matisos" dels que ells van defensar.

Després d'examinar el contingut complet de les declaracions de Montoro, el jutge conclou que el matís va "afegir una sèrie de matisos que, en l'exercici del dret de defensa que correspon als investigats, aquests les silencien en el seu intent d'aportar contundència a la seva exculpació". Llarena afirma que el ministre recull "la possibilitat material que pugui existir una mecànica de frau oculta i no confirmada".

Informa:ARA.CAT (9-5-2018)