LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha desestimat aquest dimecres els recursos de reforma plantejats per 23 investigats en la causa sobre el procés secessionista a Catalunya contra la interlocutòria de processament que ell mateix va dictar el passat 21 de març, i on va detallar els indicis dels delictes de rebel·lió, malversació de fons públics i desobediència. L’instructor reafirma que va existir violència, requisit de la rebel·lió, tot i que obre la porta, per primer cop, a rebaixar aquest delicte, acusant per delicte de conspiració per la rebel·lió. També assegura que les dades remeses per Hisenda no només no contradiuen sinó que coincideixen, en apreciar alguns indicis de frau, amb la seva investigació sobre el delicte de malversació. Ara els processats ja poden presentar els recursos d’apel·lació.

En una interlocutòria conjunta de 85 pàgines, que també rebutja el recurs de Vox, Llarena destaca que els investigats han silenciat part de les manifestacions del ministre Cristóbal Montoro sobre les despeses de l’1-O, ja que aquestes eren més matisades del que ells van defensar, i de fet van apuntar a “la possibilitat material que pugui existir una mecànica de frau oculta i no confirmada”.

Respecte a la “inviolabilitat parlamentària” esgrimida pels membres de la Mesa del Parlament contra el seu processament per desobediència, el magistrat contesta que la inviolabilitat no protegeix a qui converteix la seu de representació ciutadana “en un mer instrument per facilitar l’execució d’una actuació delictiva” ideada des de fora de l’activitat parlamentària.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (9-5-2018)