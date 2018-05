LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Un jove estudiant basc ha denunciat aquest matí a Twitter que l'exercito li ha "prohibit l'entrada" a l'edifici de Capitania General de Barcelona per portar un llaç groc. L'estudiant, Antxon Rodríguez, ha considerat que "Si en la teva democràcia un ciutadà ha de claudicar davant de la ideologia d'un militar és que alguna cosa (moltes coses) fallen".

Antxon Rodríguez ha anat aquest matí a la visita prevista per la seva universitat a l'edifici de la Capitania General. Abans d'entrar li han comunicat al professor que els acompanyava que l'estudiant no podria entrar si portava el llaç groc. El jove ha considerat que la prohibició ha estat una "decisió arbitraria" i que entén que "l'edifici és una administració pública i per tant no hi ha cap norma que prohibeixi accedir amb qualsevol distintiu polític". Antxon Rodríguez ha decidit no treure's el llaç groc i per tant no ha accedit a Capitania General.

Per la seva banda, el Tinent Coronel Manuel Badás ha assegurat a ElNacional.cat que no es permet l'entrada de "símbols polítics" a l'edifici. El militar ha afegit que "si el llaç groc hagués estat un adhesiu del Partit Popular o de la Falange, hauria fet el mateix".

Segons explica Antxon Rodríguez, la resta d'estudiants que esperaven per entrar han accedit a l'edifici a realitzar la visita ja que no portaven cap símbol polític. L'universitari diu haver-se sentit avalat pels seus companys i també per la Universitat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (9-5-2018)