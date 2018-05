LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Sense sopreses. Novament, és l’Estat qui controla els tempos de l’activitat parlamentària a Catalunya. El Tribunal Constitucional oficialitza l’inici del pla D d’investidura i la fi, com a mínim de forma temporal, de l'intent de restituir el president Puigdemont en el càrrec. Després que el ple de l’alt tribunal hagi suspès la reforma de la llei de la presidència aprovada divendres passat pel Parlament de Catalunya, de forma automàtica per la petició de l’executiu de Mariano Rajoy, JxCAT haurà de posar en marxa l’engranatge per intentar una investidura alternativa a la del president Puigdemont. Tancada la porta legal de la llei de presidència -s’ha publicat la matinada dimecres al Diari Oficial de la Generalitat amb la signatura de Rajoy, i com a condició necessària per poder ser suspesa-, si la llista del president vol mantenir el termini del 14 de maig per tenir president o presidenta de la Generalitat, haurà de posar sobre la taula un altre nom perquè el president Torrent iniciï una ronda de contactes i fixi una data per al ple amb un nou candidat o candidata.

I aquí, de moment només hi ha especulacions. Puigdemont podria anunciar dijous o divendres el candidat des de Berlín, i que Torrent fes roda de contactes telefònica per convocar un ple o bé dissabte i dilluns, o bé dilluns i dimecres. Des d’ERC i la CUP asseguren que volen la investidura “el més ràpid possible”, mentre que JxCAT continua volent controlar els tempos, cosa que no agrada als republicans. En paral·lel, el TC ha avalat el vot delegat de Puigdemont i Comín, però de moment només és un aval mentre estiguin sota custòdia judicial. Si la resolució de la justícia alemanya arribés abans de la investidura i hipotèticament deixés en llibertat el president –Comín està citat el 16 de maig-, aleshores sí que el mateix govern espanyol podria demanar la suspensió immediata del seu vot delegat. Fins ara, Madrid no ho ha fet, enviant un missatge clar als independentistes que deixa via lliure per investir un candidat que al seu entendre estigui net.

El Parlament de Catalunya aprovava amb els vots de JxCAT, ERC i la CUP (70 vots a favor i 64 en contra), la proposició de llei per modificar la llei 13/2008 de presidència de la Generalitat i del Govern, per tal de deixar la porta oberta a la investidura d'un candidat que es trobi fora del país, a la presó o a l'exili, així com de tenir consellers operatius a l'estrranger. Però el camí d'aquesta llei no ha estat senzill. Finalment la va presentar en solitari JxCAT el passat 9 de febrer, sense la participació d'ERC, molt reticent a forçar el xoc amb l'Estat, ni de la CUP, que s'ha mantingut al marge d'aquesta tramitació. El text que ha suspès el Tribunal Constitucional establia que, "en cas d'absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Parlament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata". I afegia que, en aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es podria fer "per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament". També es concretava que tots els "òrgans col·legiats" previstos en la norma es podien "constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressa i excepcionalment el contrari".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (9-5-2018)