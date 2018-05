LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El CDR de Vilassar de Mar ha convocat avui a les vuit del vespre una concentració de rebuig davant de l'ajuntament per una agressió feixista després que dilluns a la matinada un grup d'espanyolistes vinculats als GDR i que venien de la plaça Francesc Macià de Barcelona, on no van poder actuar per la contramanifestació antifeixista, intentés atropellar un veí que protestava per la retirada de llaços grocs a la localitat del Maresme.

Els fets van passar cap a la una de la matinada, quan la conductora, que portava a dins del vehicle dos membres més dels GDR, va intentar envestir un dels veïns que s'havia concentrat al centre del poble. "L'home va patir lesions lleus perquè va tenir reflexos i va poder pujar a la vorera del carrer", ha revelat a l'Ara una membre del CDR de Vilassar.

Aquest no va ser l'únic intent d'atropellament que hi va haver aquella nit. "Un altre cotxe, però aquest a la carretera N-II, també va intentar atropellar gent que estava concentrada a la zona; tenien una actitud molt agressiva", ha denunciat la integrant del CDR. Els veïns d'aquest municipi es van organitzar perquè alguns d'ells estaven penjant llaços en aquell moment, un cop van saber que diferents membres dels GDR pujaven al Maresme davant la impossibilitat d'actuar a Barcelona per la presència d'un centenar llarg d'antifeixistes. Segons ells, quatre o cinc vehicles es van desplaçar fins a Vilassar de Mar, perquè els van veure en diferents punts del poble.

José Casado, portaveu de Segadors del Maresme, un dels GDR més actius, ha negat els fets: "He parlat amb la noia que era al cotxe i m'ha dit que es va espantar perquè la van envoltar i li clavaven cops al cotxe i va arrencar de pressa", ha explicat a l'Ara. Una versió que els membres del CDR desmenteixen perquè "hi havia tres persones a dins del cotxe en aquell moment i si haguéssim envoltat el vehicle llavors sí que ens haurien atropellat". De fet, aquests mateixos membres dels CDR asseguren que en el vídeo que ha publicat el setmanari 'La Directa' apareixen dos dels membres que eren dins del cotxe de la suposada agressora i que són coordinadors d'algunes de les anomenades brigades de neteja.

Babord, la plataforma d'esquerres que formen la CUP i ICV-EUiA, ha emplaçat el govern municipal, encapçalat pel republicà Damià del Clot, " a complir amb els acords consistorials i a personar-se com acusació popular davant d'aquestes agressions intolerables". I és que aquesta no és la primera visita que els GDR fan a Vilassar de Mar. El 28 de gener a la nit una cinquantena d’encaputxats van arrencar totes les estelades que hi havia penjades en diferents punts de la via pública i es van encarar amb els veïns que els recriminaven l'acció, i el 6 de febrer una desena d'espanyolistes, molts dels quals també amb la cara tapada i amenaçant els veïns, van tornar a despenjar les estelades i les pancartes que el CDR i l'ANC havien reposat l'endemà de la primera arrencada. L'alcalde ha revelat a l'Ara que "l'ajuntament es personarà com a acusació particular per alteració de l'ordre públic i danys al mobiliari urbà sempre que es pugui identificar l'agressora amb imatges d'ella o de la matrícula del cotxe gravades amb telèfon mòbil".





Informa:ARA.CAT (9-5-2018)