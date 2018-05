LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

La CUP manté l’abstenció i permetrà que el pla D tiri endavant en segona volta

No preveu que hi hagi cap consell polític que faci variar el vot davant una nova investidura

Les territorials i el secretariat, però, poden reclamar-ho





La formació anticapitalista es manté, de moment, aferrada a l’abstenció, sigui qui sigui el candidat que Carles Puigdemont designi entre les files de Junts per Catalunya per ser investit president de la Generalitat els pròxims dies. Per ara la situació política no ha variat, el Tribunal Constitucional no ha anul·lat la delegació de vot dels diputats Puigdemont i Toni Comín que Ciutadans reclamava i, per tant, amb aquesta abstenció el substitut de Puigdemont podrà ser investit en una segona volta.

A més a més, i després de la reunió de 65 minuts que membres de la formació anticapitalista van mantenir dimarts al vespre amb JxCat, res fa preveure que el pròxim candidat presenti un programa que avanci en la construcció de la república i apliqui el mandat de l’1-O, la sola raó que faria variar el vot de la CUP cap al sí, expliquen fonts de la formació.

Davant un escenari que no ha variat des de fa sis mesos, la formació anticapitalista no té previst, per tant, ara per ara, convocar cap reunió del consell polític que obri el debat a un canvi en el sentit de vot. A més a més, els anticapitalistes ja han anunciat que davant aquest “canvi de cicle cap a l’autonomisme”, ells ja se situen en la bancada de l’oposició i traslladaran la lluita per la república i l’exercici de polítiques antirepressives als carrers i als ajuntaments, tal com van anunciar en la conferència política de dilluns al vespre al barri de Gràcia.

Tanmateix, l’estructura assembleària de la CUP sempre manté la porta oberta al debat i a la reflexió i, per tant, si varien les condicions polítiques o el candidat designat provoca un fort rebuig, el reglament intern permet que tres assemblees territorials o el secretariat nacional forcin la convocatòria d’un consell polític que faci reconsiderar el vot, en aquest cas cap al no, petició que, si guanyés, provocaria, quan es fes efectiu a la cambra catalana, una investidura fallida i, conseqüentment, s’estaria a les portes de la convocatòria automàtica d’eleccions, una situació que pràcticament totes les forces rebutgen. Mentre esperen conèixer la decisió de Puigdemont i que el president del Parlament, Roger Torrent, obri una nova tanda de contactes, els anticapitalistes no tenen previst més contactes amb dirigents de JxCat i ERC.

Un mandat de desobediència i mobilització popular

Si s’acaba investint president de la Generalitat els pròxims dies i es constitueix govern, la formació anticapitalista és ferma partidària de construir i organitzar un contrapoder que hauria de passar primer de tot per la recuperació des del govern de la Generalitat del paquet de lleis que estan suspeses pel TC, la majoria de les quals anaven adreçades als sectors més vulnerables de la societat. Només així, creu la CUP, també es podrà eixamplar la base del moviment republicà. És en aquestes polítiques on el futur govern pot trobar la mà dels anticapitalistes, que fins i tot s’han ofert a assumir responsabilitats siguin quines siguin les conseqüències. Tanmateix, es mostren escèptics que això passi. Més aviat veuen una legislatura enfocada a l’autonomisme, una situació provocada, a parer dels anticapitalistes, per la manca de voluntat real de JxCat i ERC de “transformar les relacions de poder”, van reiterar en l’acte de dilluns.

