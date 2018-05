LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, busca altres vies per inhabilitar el president Carles Puigdemont. Tal com ha avançat aquest dijous El Confidencial i han confirmat a l'Arafonts del mateix ministeri, Montoro ha iniciat un procediment sancionador amb l'objectiu d'inhabilitar Puigdemont durant quatre anys per incomplir la Llei d'Alts Càrrecs de la Generalitat. Segons aquesta llei, un cop cessat, un alt càrrec del Govern té un període màxim de tres mesos per presentar una declaració de béns, activitats professionals i patrimoni detallada. El president espanyol, Mariano Rajoy, va cessar Puigdemont el 27 d'octubre i, per tant, s'ha excedit aquest període. Segons el ministeri d'Hisenda, Puigdemont ha comès una infracció en no presentar aquestes declaracions després d'haver-la demanat diverses vegades i, per tant, ja està en ple procés d'instrucció per inhabilitar-lo "en breu" durant quatre anys, tal com contempla la llei.

Hisenda aclareix que dels més de 200 alts càrrecs que van ser cessats, la majoria van presentar les declaracions, amb l'excepció d'una desena de l'alts càrrecs inclòs el mateix president Puigdemont. En el cas del president, no ho ha fet perquè no es considera cessat. Fonts del ministeri expliquen, però, que els consellers que no ho han presentat fins ara es troben en una situació diferent perquè estan fora d'Espanya o a la presó. A més, asseguren que Puigdemont va firmar el rebut que va rebre a Brussel·les tal com s'iniciava el procés sancionador. Per això, puntualitzen, en el cas del president ja s'ha arribat al final del procediment i la inhabilitació es produirà "en breu".

Fonts del Govern català, en canvi, asseguren que cal estudiar com s'aplica aquesta llei perquè la Generalitat també té competències en aquest àmbit. Defensen a més que no és habitual que s'apliqui d'una manera tan estricta i menys per una "qüestió de forma" perquè es tracta d'una qüestió de terminis. Hisenda, al seu torn, respon que la proposta de l'instructor és dels mateixos funcionaris de la Generalitat i que el primer de tot és el compliment de la llei. Per això, Hisenda defensa que, encara que hi hagués Govern a Catalunya la setmana que ve o que s'aixequés el 155 i l'aplicació de la llei d'alts càrrecs passés a ser competència de la Generalitat, s'hauria de continuar aplicant perquè s'ha de fer complir la llei. Altrament, avisen, estarien incomplint-la.

La llei 13/2005 considera "infracció lleu sancionadora amb amonestació" no declarar d'activitats o de béns patrimonials i interessos en els registres corresponents i en terminis legalment establerts. A més, la llei obliga que, un cop constatat l'incompliment es faci un requeriment demanant que es presentin les declaracions en 15 dies. Puigdemont tampoc va complir aquest requeriment i per tant, com explica la llei, "la infracció passa a ser greu" i se sanciona amb "la destitució immediata i que no pugui ser nomenat per ocupar cap altre càrrec durant un període de quatre anys".

Informa;ARA.CAT (10-5-2018)