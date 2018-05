LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Un col·lectiu de famílies de Sant Andreu de la Barca han fet avui un comunicat "amb la voluntat de contribuir que l'institut El Palau recuperi la normalitat i deixi de ser centre d'atenció mediàtica".

El comunicat llegit per diferents pares i mares en català i castellà ha mostrat un clar suport als mestres i ha remarcat: "Des de la nostra experiència com a famílies, podem afirmar que cap escola ni institut de Sant Andreu de la Barca s'adoctrina, i confiem plenament que no es tracta diferent l'alumnat per raons d'origen, sexe, ètnia, cultura i creença".

Els pares i mares han donat el seu suport a tots els professionals, docents i no docents, "que fan que l'institut funcioni dia rere dia, amb una trajectòria i vincle amb el municipi, més que justificats".

El comunicat dona "suport emocionat a tot l'alumnat de l'institut" i valora "la tasca propera de formació i orientació que el professorat desenvolupa".

Les famílies s'han referit a la valoració del Síndic de Greuges i han coincidit que la situació s'hagués hagut de tractar i resoldre al mateix institut entre les famílies i els mestres, seguint els protocols, i amb la màxima discreció.

"Com a pares rebutgem la presència continuada dels mitjans de comunicació al voltant de l'institut, per preservar així la intimitat, l'anonimat i la convivència dels estudiants, sense oblidar que la gran majoria són menors d'edat", han reivindicat els pares i mares a la vegada que han denunciat el tractament periodístic que alguns mitjans han fet del cas. I han denunciat la "instrumentalització" que se n'ha fet d'aquesta situació.

En aquest sentit, lamenten "profundament la pressió i persecució mediàtica a la qual estan sotmesos els nou professors d'El Palau per part d'alguns mitjans de comunicació i xarxes socials, sense respectar el seu dret a la presumpció d'innocència".

El comunicat acaba amb la demanda a tots els organismes i sectors de la comunitat educativa, tant municipal com autonòmics i estatals, que s'impliquin en posar fi a aquesta situació.

La roda de premsa sense preguntes que s'ha fet a l'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca ha coincidit amb la notícia de l'arxiu de 5 dels 9 procediments oberts contra els metres d'El Palau. El jutge d'instrucció 7 de Martorell ha obert diligències per tres dels acusats que estaven sota la seva jurisdicció. Per als altres 5, arxiva el cas, tot i que la fiscalia encara pot recórrer. Sobre el mestre que falta, està pendent que traslladin el seu cas al mateix jutge. Ara mateix està en mans de jutjat d'instrucció 3 de Martorell, que encara no ha decidit res al respecte.

La notícia ha coincidit amb la roda de premsa sense preguntes de les famílies de El Palau que s'ha fet a l'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca, tot i que nin´gu n'ha dit res i els responsables del centre que hi havia a l'acte no han volgut fer comentaris.

La causa s’ha dividit en dos procediments. El motiu, els diferents dates dels fets que s'han denunciat, el 2 d'octubre i el 20 d'octubre.

El cas està pendent d'unificar-se en un de sol, però encara s'ha de resoldre el recurs en contra que va presentar la Fiscalia.

En cap dels dos jutjats hi ha previstes encara dates per a que els acusats vagin a declarar.

Informa:ELNACIONAL.CAT (10-5-2018)