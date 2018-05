LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Després d'estudiar diverses opcions i perfils, Carles Puigdemont ha escollit Quim Torra. Compta amb els vots suficients per ser escollit: JxCat i ERC sumen 66 vots -gràcies a la delegació de vot de Puigdemont i Comín- enfront dels 65 de l'oposició, ja que la CUP ja ha dit que mantindrà l'abstenció.

De fet, aquesta setmana Torra es va quedar a Berlín després que marxessin la resta de diputats del grup. El diputat, que tenia prevista una conferència sobre el cas català a Suècia, va suspendre la seva assistència per quedar-se a la capital alemanya. En lloc d'ell va participar-hi a través de videoconferència el vicepresident del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, que també surt a les travesses dels últims dies com a home de confiança del president.

Torra ha estat un dels diputats més reivindicatius del referèndum de l'1 d'octubre. És qui s'ha encarregat, juntament amb Francesc Dalmases i Laura Borràs, de negociar amb la CUP el rumb de la legislatura. També va ser qui ha presentat, en diversos actes al territori, el pla per la República, que passa per fer un procés constituent ciutadà per acabar el mandat amb un projecte de Constitució. Alhora, ha estat un dels defensors de l'"Espai lliure de Brussel·les" i que Puigdemont segueixi mantenint la direcció política del Procés i de la Generalitat des de l'exili.

El diputat de JxCat va ser el director del Born Centre Cultural durant el mandat de Xavier Trias i director del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat el 2016. També ha estat vinculat al moviment civil: va ser president d'Òmnium i, després, membre del secretariat de l'ANC.

Junts per Catalunya ha comunicat l'anomenat pla D després de tres candidats a la presidència, tots vetats pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. El primer va ser el president, Carles Puigdemont, que no va poder ser investit perquè el Constitucional va prohibir de forma preventiva que es pogués sotmetre a votació la seva candidatura arran d'un recurs del govern espanyol. Després, la proposta va ser Jordi Sànchez, a qui el jutge del Suprem no va donar el permís per sortir de la presó. I, posteriorment, JxCat ha proposat Jordi Turull, a qui el jutge va empresonar entre el primer i el segon debat d'investidura.

D'aquests tres candidats, dos han estat proposats dos cops. Sànchez va ser presidenciable després de Turull arran de l'escrit del comitè de drets humans instant Espanya a garantir els seus drets polítics. El Suprem, però, li va tornar a denegar el permís. Després de Sànchez, JxCat va tornar a posar sobre la taula Puigdemont per ser investit a distància a través de la reforma de la llei de la presidència. Un cop el Tribunal Constitucional ha impugnat la norma, JxCat s'ha vist forçat a presentar un nou nom per evitar noves eleccions.

Informa:ARA:CAT (10-5-2018)