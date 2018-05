LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

L'aterratge de Roger Torrent com a president del Parlament ho ha estat tot menys plàcid. Amb una legislatura vigent amb nou dirigents independentistes a la presó i set més a l'exili -de tots ells set segueixen sent diputats- i un procés judicial que avança com una piconadora, Torrent s'ha trobat en la tessitura d'haver convocat fins a tres plens d'investidura. Ara activa la quarta ronda de contactes per fixar una quarta data que servirà per proclamar Quim Torra com a nou president de la Generalitat.

Carles Puigdemont ja ha pres una decisió i l'ha anunciada aquest dijous a la tarda a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials. La intenció és que l'historiador sigui investit en segona volta el 16 de maig, dimecres vinent, i que prengui possessió al cap de dos dies. En aquest sentit, Torrent obrirà aquest mateix divendres una roda de contactes, que serà exprés.

Primer va ser Carles Puigdemont, seguit de Jordi Sànchez i Jordi Turull. Ara, és el nom de Quim Torra, que a diferència dels seus predecessors no està processat i, per tant, Junts per Catalunya i ERC esperen que sigui investit de forma efectiva. Torrent ha arribat fins aquí capejant les dificultats judicials provinents del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional i havent en paral·lel a les discrepàncies internes de l'independentisme per afrontar la situació.

La màxima autoritat de la cambra catalana trucarà per telèfon als representants de les formacions parlamentàries des de primera hora del matí. L'objectiu és proposar formalment Quim Torra al llarg del divendres per forçar la maquinària i investir el 131è president de la Generalitat -que agafarà el relleu de Puigdemont- com més aviat millor.

Tot plegat, mentre Torrent, fora del Parlament, ha hagut d'afrontar situacions complexes com la plantada de la cúpula judicial al Col·legi d'Advocats quan va denunciar que hi haguessin presos polítics. O l'esbroncada d'empresaris alemanys al Círculo Ecuestre pel seu llaç groc i l'impuls del procés sobiranista. Des de la presa de possessió del càrrec, el polític republicà ha deixat clar que no situaria en risc la mesa davant dels tribunals, però també que defensaria "fins a les últimes conseqüències" els drets dels presos i exiliats. A continuació, el periple del president del Parlament per convocar la investidura.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (10-5-2018)