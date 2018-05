LES REBAIXES DE PRIMAVERA D'ERC

Carles Puigdemont ha proposat que Quim Torra sigui elegit com a nou president de la Generalitat, i així serà la setmana vinent quan l’investeixi el parlament. Després de conèixer-se la notícia, el primer missatge que ha enviat Torra l’ha fet a través de Twitter, on és un usuari força actiu.

De la frase cal destacar que s’adreça a Puigdemont com el president legítim: ‘Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país l’encàrrec del President legítim de Catalunya Carles Puigdemont i de la resta dels meus companys de Junts per Catalunya’.

Informa:VILAWEB.CAT (10-5-2018)