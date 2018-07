ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El 129 è president de la Generalitat, Artur Mas ha afirmat aquest diumenge que espera que la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'aquest dilluns "vagi millor que totes les anteriors". "Jo només desitjo una cosa, que estic segur que passarà: que la reunió de demà vagi millor que totes les anteriors", ha dit en declaracions als mitjans després de participar a la festa 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple' a la platja de la Barceloneta. També ha destacat que Torra "sempre es mulla per Catalunya" com creu que han intentat fer tots els presidents de la Generalitat al seu moment.

Mas ha fet aquestes declaracions, però, després que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, detallés la posició de l'executiu de Pedro Sánchez a 24 hores de la reunió. "Sánchez contestarà a Torra de manera clara i coneguda: no hi ha presos polítics a Espanya i en el nostre país no està reconegut, ni existeix, el dret a l'autodeterminació", ha assegurat Calvo en una entrevista dominical al diari El Mundo. "La independència d'un territori no està prevista a la Constitució. I cap govern constitucional d'Espanya la contempla", ha insistit la vicepresidenta del govern espanyol, que considera que "amb la Carta Magna no hi ha més marge que el seu compliment". "Parlarem a Torra de l'altíssima autonomia que té Catalunya, que mai ha tingut el nivell d'autonomia i descentralització d'ara", ha continuat Calvo. Sobre la possibilitat de concedir indults després del judici del procés, la vicepresidenta socialista s'ha mostrat taxativa: "No sabem si hi haurà condemnes. Si n'hi ha, les acceptarem i punt".

Informa:ELMON.CAT (8-7-2018)

N.de la R.

A veure qui la diu més grossa. No és veritat el que diu la vicepresidenta del Gobierno en el sentit que Catalunya té una "altíssima autonomia", ni tan sols una altíssima descentralització. Catalunya només té una "altíssima gestió" de matèries importants, certament, com sanitat, ensenyament i benestar social. Però els diners els concedeix Madrid i aquí hi ha una simple gestió, com la que pot tenir un gestor de finques. Per tant, no deixem entabanar-nos un cop més. Com es diu sempre, l'autonomia que cal és la de Portugal