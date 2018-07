ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El Tribunal Suprem (TS) ja fa dotze dies que està esfullant la margarida d’una delicada decisió que té pendent. Es tracta de quina ha de ser la fórmula que faci servir per procedir a suspendre els set diputats del Parlament processats pel delicte de rebel·lió en el cas 1- O –entre ells l’expresident Puigdemont–, i sobre qui s’ha dictat una ordre de presó preventiva. De fet, la metàfora de la margarida i el suposat dubte amaga un altre motiu. El cas és que el Suprem no ha volgut donar a conèixer cap resolució sobre la suspensió dels principals impulsors de l’1- O a fi de no obstaculitzar l’inici del diàleg entre el Govern central i la Generalitat, i més en concret perquè la decisió no precedeixi ni coincideixi amb la primera entrevista que avui mantindran el president Pedro Sánchez i el president Quim Torra a la Moncloa.

Òbviament, el Suprem no ha renunciat a exercir les seves funcions ni a aplicar les previsions legals d’acord amb la seva interpretació de les normes penals. Es tracta, senzillament, que en aquesta situació ha aplicat el mateix codi de prudència en l’administració dels temps que observa en fases políticament candents, com són, per exemple, les que precedeixen als períodes elec­torals.

És evident que si el Suprem encara no ha dit com s’ha d’aplicar en aquest cas l’article 384 bis del Codi Penal –que és el que preveu la suspensió dels càrrecs públics en les circumstàncies que s’han dit– és perquè ha volgut esperar a un moment més propici, per no compartir titulars amb la primera trobada entre Sánchez i Torra. I no per submissió a calendaris polítics, sinó per permetre que l’intent de reconstrucció de ponts institucionals no resulti perjudicat per una percussió judicial paral·lela.

Temps al temps, s’ha dit el Suprem, que de tota manera encara no pot, com voldria, tancar la instrucció del sumari. En part, perquè les defenses continuen proposant testimonis i diligències, mentre presenten recursos pràcticament davant cada decisió processal. En aquesta situació, una o dues setmanes d’ajornament d’una decisió transcendent, com és la de suspendre set membres del Parlament, no corre molta pressa. Però la decisió es prendrà, d’això no n’hi ha cap dubte. I precisament perquè serà molt polèmica i molt probablement obrirà un altre capítol de tensió política, no hi havia raons per posar-la immediatament damunt la taula.

Donant per fet, doncs, que l’expresident Puigdemont, l’ ex­vicepresident Junqueras i els ­exconsellers Rull, Turull, Romeva i Comín, a més de Jordi Sànchez, seran suspesos com a diputats, quina és la via que triarà el Suprem per apartar-los de la funció parlamentària? Així com ara ha imperat un tacte i prudència extrems, i s’ha esperat que Sánchez i Torra s’entrevistin, quan el jutge dicti la resolució es té la seguretat que no hi haurà draps calents. És a dir, al Suprem hi ha la convicció que la resolució que es dicti serà imperativa i no deixarà marge per a interpre­tacions.

En altres paraules, no es creu que el jutge Pablo Llarena es dirigeixi a la Mesa del Parlament per comunicar-li que els esmentats diputats estan processats per una interlocutòria ferma pel delicte de rebel·lió i que s’ha dictat per de presó a ells acte, a fi que sigui la Cambra catalana la que actuï en conseqüència, d’acord amb l’article 384 bis del Codi Penal, i els suspengui. El que al Suprem es dona per segur és que el magistrat encarregat del cas 1- O dictarà una resolució clara en què acordarà directament que s’executi la suspensió.

Una decisió d’aquesta mena reduiria molt el marge de discussió sobre l’obligatorietat de la mesura, per no dir que l’anul·laria. Sobretot si s’acompanya d’una advertència sobre la possible comissió d’un delicte de desobediència si es desatén l’ordre. Això no impedirà que els processats recorrin la decisió, però això tindrà lloc en la via judicial, al marge de les reaccions que la mesura provoqui en seu parlamentària.

Informa:LAVANGUARDIAESPAÑOLA.CAT (9-7-2018)