ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El tracte del nou Gobierno espanyol amb Catalunya no ha canviat malgrat el canvi de color polític a la Moncloa i el PSOE segueix el llegat del PP en la seva croada antiindependentista. Però a Andalusia sí que s'han notat canvis, especialment a favor dels socialistes andalusos. La comunitat autònoma espanyola més gran del sud ha vist com la Junta d'Andalusia i el fiscal autonòmic, que depèn de la nova fiscal general nomenada pel PSOE, han obligat al jutge a tancar 10 causes de corrupció del PSOE andalús.

Javier Romaní Jiménez, jutge titular del jutjat d'Instrucció número 5 de Huelva s'ha vist obligat a arxivar la investigació pel frau de la formació a la província tot i tenir indicis suficients de delictes de malversació de cabals públics i prevaricació en alts càrrecs de la Junta. Segons explica DigitalSevilla.com, hi estan involucrats peixos grossos de la Conselleria d'Ocupació a Huelva i funcionaris (com el delegat provincial de la Junta, Eduardo Muñoz) però la Junta de la senyora Díaz i la Fiscalia han retirat les acusacions.

El magistrat a la desesperada ha recordat els greus delictes

El magistrat ha recordat que es van inflar factures arribant a pagar paquets de folis a 50 euros o gastar 2.000 euros en pebre vermell, "un fet impensable a una empresa privada i inassumible per a qualsevol economia domèstica".

Malgrat això, el jutge no pot seguir la causa perquè "al procediment penal és imprescindible per a la continuació de les investigacions hi hagi una acusació prèvia" i que aquesta "ve representada" tant la Junta de la senyora Díaz com a acusació particular i la Fiscalia com a acusació pública. Tots dos però demanen que s'arxivi la causa i per tant obliguen el jutge a tancar-la. A més alerta que l'arxivament d'aquesta causa en tanca també 9 peces més que considera que "estant íntimament lligades amb la present causa principal".

Tracta desigual entre Catalunya i Andalusia

Avui la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez es preveuen pocs canvis i l'actitud del PSOE serà similar a la del PP de Mariano Rajoy. Un fet que deixa en evidència Sànchez i el socialisme espanyol perquè quan diuen que no poden fer res per rebaixar la tensió amb Catalunya demostren mentir. A Andalusia ha sortit en defensa, fins i tot, de la seva suposada enemiga dins les files socialistes, Susana Díaz.

Informa:DIRECTE.CAT (9-7-2018)