ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha descartat de moment demanar una rebaixa de penes per als presos polítics sobiranistes. En declaracions a Santander, ha assegurat que "ara per ara no hi ha cap canvi en la posició" de la fiscalia respecte als casos oberts sobre el Procés i ha expressat el seu "suport" a tots els fiscals que han actuant fins ara en aquestes causes, que segons ella ho han fet amb "absoluta professionalitat".

Després que transcendissin informacions que apuntaven a una possible rebaixa de la petició de penes dels presos en cas que reconeguessin els delictes pels quals estan acusats, la fiscal general ho ha negat. "No s'ha formulat cap escrit d'acusació, per la qual cosa no es pot parlar de cap rebaixa de res", ha dit Segarra, que ha detallat que el següent pas que farà la fiscalia és precisament "formular la qualificació". Quan ho farà? "Quan sigui el moment, i és de suposar que serà aviat, perquè sembla que el sumari està gairebé conclòs". "Però només podem parlar que formularem nostre escrit d'acusació en el moment processal pertinent", ha insistit.

Segarra ha assegurat que en els procediments oberts pel referèndum a Catalunya "no hi ha cap novetat" i "segueixen el seu curs", tant en la causa que instrueix el Suprem contra els delictes de rebel·lió, sedició i malversació com la causa que porta l'Audiència Nacional per sedició i organització criminal. "En el moment que tinguem trasllat per qualificar, bé en la causa del Tribunal Suprem o bé la de l'Audiència Nacional, ja anirem posicionant-nos i explicarem les actuacions que duem a terme, però de moment no hi ha cap canvi respecte a la posició que ha mantingut la fiscalia", ha sentenciat.

Dissabte l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, va descartar absolutament la possibilitat de parlar amb la fiscalia amb la intenció d'arribar a un pacte per rebaixar les penes dels polítics processats, tal com divendres Gonzalo Boye –l'advocat de Carles Puigdemont i els exconsellers exiliats a Bèlgica– suggeria que podrien estar fent algunes defenses. "Quan els teus clients són innocents, pactar és absurd", ha sentenciat l'advocat a Rac 1.

Informa:ARA.CAT (9-7-2018)