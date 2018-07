ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo ha afirmat avui que el sorprèn que l'expresident espanyol José María Aznar, el dirigent que "més va cedir davant l'independentisme en pactar amb Pujol", intenti "donar lliçons a Rajoy, que ha sigut l'únic president que mai ha cedit davant dels nacionalistes". "Em sorprèn que un expresident com Aznar, a qui sempre he respectat, i que va ser el que va permetre que desaparegués la Guàrdia Civil de les carreteres de Catalunya i el que va facilitar que la bandera espanyola desaparegués de les carreteres catalanes, intenti donar lliçons a qui no va cedir mai en res, Rajoy, l'únic president que no va cedir mai davant el nacionalisme", ha subratllat Millo en una entrevista a Antena3.

El que va ser representant de la Moncloa a Catalunya durant l'aplicació del 155 a Catalunya ha reivindicat el paper del govern Rajoy en "la frenada a l'independentisme", ja que segons ell "avui Catalunya és Espanya gràcies a la feina de l'anterior govern, amb Sáenz de Santamaría al capdavant de la vicepresidència". Millo, de fet, ha reiterat el seu suport a la candidatura de Santamaría per succeir Rajoy, i ha assenyalat que l'altre candidat, Pablo Casado, "davant els moments més difícils d'aquest conflicte, no hi ha estat".

D'altra banda, Millo ha avaluat la reunió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Joaquim Torra, de la qual ha indicat que "no espera res de bo" perquè considera que "si Sánchez comença a fer cessions a l'independentisme, s'interpretarà com una debilitat de l'Estat i s'haurà tirat per terra la feina dels últims anys". En ser preguntat què considera què seria cedir davant l'independentisme, Millo ha explicat que com que el govern espanyol "no pot acceptar que se celebri un referèndum", cedir seria que comenci a "donar compensacions que puguin suposar un greuge comparatiu amb el conjunt de la resta de Espanya".



Informa:ARA.CAT (9-7-2018)