ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha valorat positivament la reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez,i l'ha titllat de "llarga, sincera i de treball". Concretament, Torra ha celebrat que Sánchez reconegui "que és un problema polític que s'ha de respondre políticament" i ha recordat que "feia mesos i anys que no es podia parlar de tot". "He vist al president Sánchez que ha escoltat i que prenia notes i això m'ha agradat", ha insistit. No obstant això, ha insistit que qualsevol solució "passa per l'autodeterminació" i ha afegit que el Govern "no renuncia a cap de les fórmules per arribar a la independència". "Si algú entén que hi ha una altra solució política que no sigui la de votar, que m'ho expliqui", ha asseverat. Torra ha observat diferències amb el govern de Rajoy i ha defensat que li donen "una oportunitat més al diàleg". "Fins ara era impossible", ha lamentat.

A banda de l'autodeterminació, un altre dels temes principals de la reunió, segons Torra, han estat els "presos i exiliats". Li ha traslladat a Sánchez que és una "indecència jurídica", però ha insistit que els presos "no son objectes de negociació política" entre els dos presidents. Una de les novetats de la reunió és que Torra ha assegurat que "albira canvis" en la via judicial del Procés. Segons ha apuntat, ha notat a Sánchez "preocupat" per aquest assumpte" i ha afegit que espera "que hi hagi canvis immediats". Després que divendres el govern espanyol anunciés que impugnaria al Tribunal Constitucional (TC) la moció sobre el 9-N, Torra li ha retret a l'inici de la reunió que "no li semblava bé".

Sobre l'autodeterminació, Torra ha comentat que no ha vist en Sánchez "una proposta o alternativa", més enllà del concepte d'un Estat plurinacional. Tot i així, ha assegurat que no han concretat quin és el projecte que té el PSOE per a Espanya. "Em nego a pensar que no trobem una solució política", ha afirmat. Tot i que el govern de Sánchez ha expressat diverses vegades la negativa al referèndum, Torra ha assegurat que a la propera reunió tornaran a defensar d'autodeterminació. Concretament, ha assegurat que tenen l'obligació de "seguir defensant-la" i si pot ser, "que no ens peguin per a fer-ho".

A la reunió, els dos dirigents també han abordat altres temes com anul·lació dels judicis del franquisme, la derogació de la coneguda com a llei mordassa o la recuperació de lleis catalanes suspeses pel Constitucional.

Al seu torn, al finalitzar la reunió, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha asseverat que la trobada entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, ha estat “institucional, però també plena de cortesia i fluïdesa” i ha dit que ha estat “francament útil". Calvo ha assegurat que volen aportar normalitat al diàleg amb la Generalitat, i ha reconegut que hi ha una “crisi política de primer ordre” que volen afrontar de manera “política”. Els presidents han acordat “que no es produeixi mai un curtcircuit de la comunicació”, ha afirmat la vicepresidenta. “Hem parlat de coses importants, concretes i normals en una democràcia”, ha asseverat.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arribat a la Moncloa pocs minuts després de les 11.30 hores per reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la primera trobada entre presidents des del gener del 2017, quan Mariano Rajoy i Carles Puigdemont es van reunir.

En arribar a la Moncloa, Torra li ha regalat a Sánchez dos llibres: 'Aran, un país', de Francesc Tur i Jèp de Montoya, i 'Imago Cataloniae', un compendi de mapes sobre Catalunya des de l'Edat Mitjana. També li ha ofert una ampolla de Ratafia Corriol.

