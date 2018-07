ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, ha fet una valoració negativa de la reunió d'avui entre el president Quim Torra i el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, després de constatar la negativa del líder socialista a reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "Ens trobem davant de dos monòlegs i no d'un diàleg i pot haver-hi una voluntat de tancar per dalt allò que la gent va obrir per baix l'1-O i el 3-O", ha denunciat Aragonès. "Continua el desescalament i així ho ha expressat el president Torra", ha afegit Aragonès, que ha esmentat el pacte del 1978 de les elits per girar full. "La renúncia o no a la unilateralitat no li correspon a cap partit, l'1-O va ser possible gràcies al conjunt del poble de Catalunya, no estem al 2012, estem al 2018, vam fer un referèndum d'autodeterminació i els partits es van comprometre a fer efectiu el dret a l'autodeterminació i només veiem renúncies", ha remarcat el diputat independentista.

El diputat cupaire ha recordat que l'expresident Puigdemont continua en un exili forçós i que el govern espanyol ha donat un "caràcter subaltern" a la trobada amb Torra. Sobre el dret a l'autodeterminació, Aragonès ha destacat que s'ha posat sobre la taula l'article 2 de la Constitució en una aposta clara "per tancar aquest debat". Tampoc amb els presos i exiliats hi ha hagut, a parer de la CUP, s'ha notat cap gest. "El no reconeixement dels presos polítics i dels exiliats és la prova més clara d'aquest tancament", ha subratllat Aragonès, que ha lamentat que la membre del CDR de Viladecans, Tamara Carrasco, no pugui visitar la seva mare, malalta, a Sant Vicenç dels Horts perquè no pot sortir de la seva ciutat.

"Es manté la repressió contra l'independentisme i davant d'aquest fet per què el president Torra fa una valoració positiva de la reunió?", s'ha preguntat el diputat independentista, que ha ressaltat que dels cinc punts que s'han posat sobre la taula no hi ha cap diferència hi ha amb el govern del PP. Pel que fa a la recuperació de les lleis socials suspeses pel TC, Aragonès ha afirmat que "només amb tres d'elles la portaveu del govern espanyol s'ha obert a permetre la seva aplicació". "El govern espanyol necessita dels vots del PDECat i d'ERC per aprovar lleis cosmètiques perquè no hem vist voluntat de derogar la llei mordassa, per exemple", ha anotat Aragonès per justificar aquesta trobada, que ha titllat de "marxa enrera".

Informa:ARA.CAT (9-7-2018)