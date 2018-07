ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

Del 22 al 25 de juliol, l’Assemblea Nacional Catalana donarà veu als socis i sòcies per ratificar o no el posicionament que el Secretariat Nacional va prendre el passat 1 de juliol. El Secretariat, reunit extraordinàriament, va aprovar organitzar primàries obertes, a les principals ciutats del país, amb l'objectiu de construir llistes unitàries republicanes per a les eleccions municipals del 2019, en funció de la idoneïtat tenint en compte la idiosincràsia de cada municipi.



El dia 11 de juliol s’iniciarà una campanya informativa amb reunions comarcals, que durarà fins al 21, en què els Secretaris Nacionals es desplaçaran per explicar el projecte i resoldre els possibles dubtes que sorgeixin. A més, just el mateix dia 11, s’enviarà a tots els socis un argumentari amb la finalitat de facilitar la consulta.

Llistes republicanes unitàries

La proposta del Secretariat Nacional té com a objectiu aconseguir el màxim d’alcaldies independentistes i garantir la unitat d’acció per fer efectiva la República catalana. Aquestes primàries hauran de conformar llistes republicanes unitàries als municipis de més de 25.000 habitants i garantir l’elecció d’una alcaldia independentista.

En els municipis de menys de 25.000 habitants, on són més freqüents les agrupacions d’electors o els partits d’àmbit estrictament local, les assemblees territorials hauran de valorar, d’acord amb el Secretriat Nacional, si, amb la situació actual de correlació de forces i la projecció de futur que tinguin, és aconsellable impulsar un procés de primàries en el municipi o seria millor establir només compromisos amb els actors locals, per seguir garantint l’alcaldia independentista.

Es procedirà de la mateixa manera en aquells municipis de més de 25.000 habitants on, per l’actual correlació i projecció futura o bé per la formació de llistes unitàries o candidatures ad-hoc, l’alcaldia independentista estigui garantida. Les assemblees territorials seran determinants en aquesta decisió.

