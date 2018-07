ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

La fiscal general de l’ Estat, María José Segarra, va declarar ahir que en el procés penal sobre el cas 1- O no hi ha canvis “avui dia”. Però no va descartar que n’hi pugui haver en un termini no gaire llarg, perquè, tot seguit, va destacar que la Fiscalia es plantejarà la situació quan hagi d’abordar el tràmit processal consistent en la quali­ficació provisional dels fets investigats.

Òbviament, per això cal que primer s’acordi el tancament del sumari i s’obri la fase de judici oral. Segons Segarra, el primer d’aquests passos es farà ben aviat. La fiscal general, per tant, és plenament conscient que aviat haurà de començar a prendre cartes en la qüestió, amb decisions que, tenint en compte el pes de la Fiscalia en les causes penals, mar­caran el futur del cas 1- O. És a dir, el futur dels polítics que hi estan acusats.

Preguntada ahir sobre la pos­sibilitat que els fiscals rebaixin les seves tesis inicials i recondueixin les acusacions a delictes que tinguin menys pena –el de rebel·lió pot suposar 30 anys de presó–, Segarra va explicar que el següent que farà la Fiscalia és precisament “formular la qualificació” provisional dels fets. Farà aquest tràmit –va afegir– “quan ens donin trasllat, i se suposa que serà aviat, perquè sembla que ja està gairebé conclús el sumari”. Per tant, en aquell moment –va dir– “anirem posicionant-nos i explicarem les actuacions que duguem a terme”.

De moment, Segarra no ha abordat el sumari. Acaba d’aterrar. Ha tingut contactes informals amb la cúpula de la Fiscalia i amb els quatre fiscals del Suprem que porten el cas 1- O des del començament. Però encara no s’hi ha assegut per parlar tranquil·lament del tema. Hi ha qüestions més urgents, malgrat que tampoc no són del tot alienes al procés derivat dels fets de l’octubre a Catalunya.

Reunió del Consell Fiscal

Aquesta setmana, per exemple, es reuneix el Consell Fiscal, màxim òrgan representatiu –i consultiu– de la carrera. Segarra hi explicarà els seus plans per a la reorganització interna de la Fiscalia General.

Aquests plans afectaran, probablement, la Secretaria Tècnica, el laboratori jurídic en què s’elaboren els principals textos de la Fiscalia. Va ser allà, sense anar més lluny, on per ordre de l’aleshores fiscal general, José Manuel Maza, es van redactar les querelles per rebel·lió, sedició, malversació i desobediència, segons els casos, contra els exmembres del Govern català i la Mesa del Parlament. La possible recomposició de la Secretaria Tècnica, per tant, proporcionarà noves pistes sobre quina orientació vol donar Segarra a la tasca de la Fiscalia General.

En tot cas, la fiscal de l’ Estat ja va deixar clar en la preceptiva compareixença al Congrés, prèvia al seu nomenament, que considerava una prioritat el seguiment del cas 1- O sense posicions preconcebudes. En resposta a Lourdes Ciuró (PDECat), que li va retreure l’ús de l’expressió “desafiament independentista”, Segarra va dir que, en el seu cas, “no hi ha cap predisposició a res”, i que només el principi de lega­litat regirà les seves anàlisis sobre els fets del setembre i l’octubre passats a Catalunya. Va afegir que sempre actuaria “valorant totes les proves que existeixin en el procediment”, amb el benentès que “qualsevol violació del nostre marc constitucional sempre portarà l’enèrgica, proporcionada i serena resposta” de la Fiscalia General, perquè el contrari “seria un abandó de funcions per part meva”.

Informa:LAVANGUARDIAESPAÑOLA.CAT (10-7-2018)