ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

L'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar la querella que va presentar el col·lectiu Drets contra la Guàrdia Civil per les citacions de funcionaris i càrrecs de la Generalitat per l'1-O que el cos va fer fa un any. Els lletrats volen aclarir si el cos actuava per ordre judicial quan va citar a declarar aquestes persones, tal com va assegurar en aquell moment. Inicialment un jutjat de Barcelona va desestimar la querella del col·lectiu però ara el tribunal provincial l'obliga a tirar-la endavant.

El juliol del 2017 la Comandància de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia va remetre diverses citacions judicials a treballadors i funcionaris de la Generalitat de Catalunya fent constar que ho feien a requeriment del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona i en unes diligències secretes, però el mateix jutjat ho va negar. El col·lectiu de juristes Drets va querellar-se contra el cos per falsedat documental. Ara l'Audiència ordena comprovar si existia manament judicial.

Nul·litat

En un comunicat, el col·lectiu de juristes ha explicat que si es determinés que la Guàrdia Civil va citar els funcionaris i càrrecs del Govern aparentant que ho feia amb una ordre judicial, aquestes declaracions es podrien considerar nul·les. Entre les persones que van comparèixer a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia hi ha el llavors secretari de Presidència, Joaquim Nin; el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells; el director general de Comunicació, Jaume Clotet, i el llavors coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena.

Segons el col·lectiu, l'Audiència ha demanat al magistrat que s'encarrega de la investigació de l'organització de l'1-O que certifiqui si el 21 de juliol del 2017 tenia una causa oberta pels dominis i per la web del referèndum i si havia ordenat a la Guàrdia Civil la pràctica d'alguna diligència. En funció del que es determini, Drets no descarta querellar-se contra el jutge titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona per prevaricació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

