ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

Shakira ha confessat ser una enamorada de Barcelona en moltes ocasions. La colombiana resideix a Catalunya des de fa molts anys, sentint-se part d'aquesta comunitat i estimant la terra com una més. Ser parella d'un independentista com Gerard Piqué també ajuda a tenir estima pels catalans, així com veure créixer els seus fills aquí i educar-se en una escola en català.

La cantant ha viscut aquest cap de setmana una cita molt emotiva: protagonitzant dos concerts multitudinaris a l'impressionant Palau Sant Jordi. Dues actuacions que han fet les delícies dels seus seguidors, podent contemplar la passió que té per la seva terra d'adopció.

I quina millor manera que demostrar-ho que interpretant una de les cançons més mítiques del lloc on viu? Sí, Shakira va regalar per primera vegada la seva versió de tot un himne: Boig per tu de Sau. Un tema que no va dedicar al futbolista, sinó al seu sogre Joan Piqué: "La siguiente canción es una canción que le encanta a mi suegro. A petición de él, la vamos a tocar esta noche. No sé como saldrá, porque casi no la hemos ensayado, pero va con mucho cariño".

Molts van quedar-se bocabadats en ser testimonis de la seva pronunciació perfecta, parlant el català amb molta desimboltura. Però això no és tot, ja que durant tot el concert va anar deixant moltes introduccions i frases en català. Un gest molt aplaudit que recorda a l'última picada d'ullet que va fer durant l'actuació a Milà, quan va omplir l'estadi de cartolines grogues amb un T'estimo en gran.

Arran de tot això, molts es pregunten com ha après el català tan bé. Doncs bé, ara Vanitatis té la resposta. Shakira va instal·lar-se a Barcelona fa uns anys, arribant-hi amb els seus pares William Mebarak i Nidia Ripoll, tenint la mare ascendència catalana. Doncs bé, el pare ha explicat com va començar a aprendre l'idioma en aquest temps rècord: "La meva filla sempre va tenir un do, és una nena amb grans capacitats i una estrella especial. Fixa't que amb el poc temps que porta a Barcelona ja parla el català. I el va aprendre veient la televisió". Una història que a Shakira li agradaria molt explicar.

Sembla que TV3 i la resta de cadenes catalanes haurien tingut un paper destacat en el seu aprenentatge, encara que també han ajudat molt les classes particulars que ha estat fent durant aquest temps: fent lliçons de vocabulari i gramàtica.

Els seus detractors no han trigat gent en deixar-la verda, criticant que es mostri tan 'catalana' i relacionant els seus gestos amb un posicionament favorable a l'independentisme. Ara bé, ella mai no s'ha pronunciat al respecte, mantenint-se aliena a la política. Seguirà així?

Informa:ELNACIONAL.CAT (10-7-2018)