ÉS EVIDENT QUE LLARENA ESTÀ ACTUANT DE FORMA DELICTIVA I N'HAURÀ DE RESPONDRE JUDICIALMENT

" No es pot seguir amb la retòrica de la república i, a la vegada, dialogar amb el “repressor”. Ho ha dit la diputada Maria Sirvent, que ha subratllat que “no vam aconseguir exercir l’autodeterminació dialogant amb l’Estat”, i ha afegit: “ho vam fer mitjançant la desobediència no violenta”. “Mantenir un diàleg que no és real només portarà al retrocés”, ha expressat. “La CUP frenarà tot intent de pacte amb l’Estat i transició en el procés d’independència”, ha advertit. Sobre la suspensió, la CUP ha dit que la decisió és del ple del Parlament i ha assegurat que no es pot privar els empresonats i exiliats dels seus drets polítics.

Per la seva part, l'advocat de Carles Puigdemont, J. Alonso-Cuevillas, ha publicat un tuit en què afirma que la suspensió dels diputats independentistes encausats dictada per Llarena "només és aplicable en supòsits de terrorisme" i "requereix no només ordre de presó, sinó també situació de presó". En el mateix sentit, ha dit que "la interlocutòria de processament no es pot considerar ferma si encara pot ser recorreguda per alguna part".

Informa:ARA.CAT (10-7-2018)